Baldoví "pone la mano en el fuego" por la "honradez" de Mónica Oltra tras la petición de un juzgado para imputarla

La vicepresidenta y dirigente de Compromís descarta dimitir al proclamar que no ha cometido ningún delito

MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Compomís en el Congreso, Joan Baldoví, ha asegurado este martes que "pone la mano en el fuego" por la "honestidad y honradez" de la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, ante la petición de un juzgado que ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad su imputación por el caso del encubrimiento de los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada.

En rueda de prensa en la Cámara Baja, el parlamentario ha señalado que cada juez puede opinar y solicitar las actuaciones que considere en el marco de una investigación, aunque ha desgranado que "a día de hoy" Oltra no está imputada y toca esperar qué decidirá el Tribunal Superior.

Por otro lado, Baldoví ha rememorado que su compañera de filas ya fue imputada por defender el barrio valenciano de El Cabañal ante los planes del PP de arrasarlo, por una querella desestimada y que fue impulsada por el exconsejero Rafael Blasco, condenado luego por prevaricación y malversación.

El pasado viernes Oltra enfatizó que no contemplaba dimitir por la solicitud del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia de que comparezca en calidad de investigada, dado que no ha cometido ningún delito y la "verdad solo tiene un camino".

En este sentido, aseveró que no hay "ninguna razón" para su renuncia y que siempre defendió que "la decencia y la línea ética no la marcan los tribunales", además de reiterar que no ha cometido ninguna ilegalidad. Unas palabras que el propio Baldoví ha dicho hoy que refrenda.