Báñez defiende ante Casado el diálogo social pero aconseja a Sánchez buscar alianzas en el Parlamento con las pensiones

Pimentel avisa que si no hay cambios y se genera "más actividad", la "erosión" de la que habló Escrivá pesará sobre los 'baby boomers'

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Fundación CEOE y exministra de Empleo, Fátima Báñez, ha defendido delante del líder del PP, Pablo Casado, el diálogo social tras el pacto firmado hace unos días sobre pensiones por el Gobierno, empresarios y sindicatos, si bien ha subrayado que conocen "solo la primera fase" y quedan otras dos. En este punto, ha aconsejado al Ejecutivo de Pedro Sánchez buscar alianzas en las Cortes Generales "más allá de los pactos sociales" para que el modelo sea sostenible.

"Creo que los agentes sociales y el diálogo social tienen su misión y lo respetamos siempre. Pero a nivel político es donde también tenemos que trabajar. El que es más responsable siempre es el que está en el Gobierno, que debe buscar alianzas por la mejora del país", ha declarado Báñez, para añadir que esos acuerdos dependerán de "la generosidad" del Ejecutivo, que tiene la "mayor responsabilidad" en este tema.

Así se ha pronunciado durante su intervención en el curso de verano que organiza la delegación española del Grupo del PPE en San Lorenzo de El Escorial (Madrid), donde ha participado en una mesa sobre los desafíos del empleo junto a los exministros de Trabajo Manuel Pimentel y Juan Carlos Aparicio. El debate ha sido moderado por el exviceconsejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, José María Rotellar.

Báñez ha lanzado estas reflexiones delante de Pablo Casado, quien la pasada semana criticó delante del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, la reforma de la pensiones que el Gobierno firmó con los agentes sociales alegando que iba "en contra de la exitosa" reforma que aprobó Mariano Rajoy.

BAÑEZ: VE "VIABLE" EL SISTEMA PERO PIDE "NO ENGAÑAR" A LA GENTE

La exministra ha asegurado que hay que ser "transparente" con la sociedad y "decir a los españoles la verdad" porque hay que "hacer reformas paramétricas". "Y la harán todos los gobiernos cuando les vaya tocando con responsabilidad y ojalá en el marco del diálogo político y social porque el sistema tiene que ser viable permanentemente", ha manifestado.

Tras subrayar que "lo primero es tener un sistema de pensiones sostenible" porque "si no están engañando a la gente", ha asegurado que el sistema es "viable" y depende "fundamentalmente del empleo". Eso sí, ha señalado que "con responsabilidad hay que adaptarlo a los nuevos tiempos".

Báñez, que ha recalcado que "la mejor política social es el empleo", ha explicado que en 2011 el PP hizo lo que se ha hecho ahora en 2020, renovar con acuerdo el Pacto de Toledo. Pero ha recordado que entonces el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero presentó una reforma que "básicamente subía la edad de jubilación de 65 a 67 años".

"Y como partido en la oposición no apoyamos esa reforma porque nos parecía que obligaba a la mayoría de los españoles a jubilarse a los 67", ha apostillado, añadiendo que entonces también "hubo un pacto social entre los sindicatos y las organizaciones empresariales".

Tras destacar que desde 2013 no ha habido recomendaciones de la UE sobre pensiones, ha asegurado que ahora lo que exige Europa es sostenibilidad a medio plazo para el modelo de pensiones y ha destacado que se ha permitido al Ejecutivo hacerlo "en tres fases".

Según ha añadido, solo conocen la primera parte y "ha habido un acuerdo social" en el aspecto relativo a la gestión del talento, jubilación activa y tratamiento de la incapacidad laboral, donde se ha conseguido "un acuerdo que es útil para las empresas". Luego hay otra parte sobre revalorización de pensiones y separación de fuentes que, ha precisado, las organizaciones empresariales "ya se lo encuentran sobre la mesa".

PIMENTEL AUGURA POSIBLES "TENSIONES" CON LAS PENSIONES

Por su parte, Pimentel ha comentado lo ocurrido estos días con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, quien después de "haber pactado una reforma de pensiones", "suelta" públicamente que la generación del 'baby boomers' va a cobrar menos pensión o trabaja más. "Se la tuvo que envainar", ha exclamado, para aludir a los "capones" que le han dado al ministro.

A su entender, es el ministro Escrivá el que está viendo los números y "no le cuadran" porque "si no, no diría eso". "Se le ha escapado y ésa es la realidad que tenemos", ha subrayado, para advertir de que si no mejora la situación las pensiones "tendrán tensiones".

"Sí creo que va a haber pensiones públicas pero, o cambia mucho la estructura económica y generamos más actividad, o al final la erosión que el ministro Escrivá ha anunciado pesará sobre los que tenemos cincuenta y tantos y sesenta", ha avisado Pimentel.

Además, ha indicado que la reforma de pensiones firmada hace unos días entre el Gobierno y los agentes sociales ha supuesto "un gran ruido mediático" pero "realmente es muy pequeñita y parcial" porque "afecta un poco a prejubilaciones y cuatro cosas más", sin "tocar para nada ni modelo ni sistema". "¿Por qué se hace? Le viene bien un acuerdo y está Europa. Le interesa presentarlo porque están ahí los fondos europeos", ha apostillado.

APARICIO: "CUESTIÓN DE MÉTODO, ORDEN Y DIÁLOGO SOCIAL Y POLÍTICO"

Igual que Báñez, Aparicio ha señalado que las pensiones "son viables" y es un "gasto asumible" pero ha indicado que el problema en España es "el orden presupuestario", puesto que "no se puede gastar todo y en todo".

Además, ha indicado que durante "mucho tiempo" la primera partida del gasto "ha sido el servicio de los intereses de la deuda" si bien ahora el Banco Central Europeo actúa como "el primo de Zumosol" y adquiere "la mayor parte de la deuda que necesita España".

Aparicio ha subrayado que hay que "traducir el crecimiento económico a empleo", de forma que esos empleos "tengan la calidad y capacidad de cotización suficiente que vaya a seguir ingresando el sistema". "Es una cuestión de método, de orden y de dialogo social y político", ha manifestado.

BÁÑEZ: LA REFORMA LABORAL DE RAJOY Y LOS ERTE

Durante este debate-coloquio, Fátima Báñez ha defendido la "flexiseguridad" de la reforma laboral que aprobó en 2012 cuando ella era ministra de Empleo y que, según ha dicho, "ha bendecido" la UE y algunas organizaciones internacionales.

La exministra ha señalado que antes de aplicarse esa norma la "rigidez mandó a tres millones de personas al paro" pero con la ley de 2012 las empresas "tomaron decisiones alternativas al despido". "Ha sido una reforma que por la flexiseguridad ha servido para dos crisis diferentes y priorizado siempre el empleo", aludiendo a los ERTE y su aplicación en la pandemia.

En este punto, ha subrayado que quién "más ha utilizado la reforma laboral ha sido Yolanda Díaz", vicepresidenta y ministra de Trabajo, y ha recalcado que en la crisis del coronavirus se ha demostrado que "ha funcionado y bien". Dicho esto, ha asegurado que Pimentel, Aparicio y ella misma son "conscientes" de la "importancia del diálogo social", que "forma parte de ese entramado que es la paz social".

PIMENTEL DICE QUE EL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES "QUEDA PEQUEÑO"

Por su parte, Pimentel ha calificado de "anormal" la tasa de desempleo que hay en España comparado con otros países de Europa y ha avisado que pensar en una "contrarreforma" de la ley de 2012 es "el canto de una derrota" porque llevaría a España a donde estaba antes.

Además, ha advertido que hay un "tema difícil" que hay que empezar a abordar ya que es el Estatuto de los Trabajadores, que es de 1980. "Parte de nuestra economía ya no cabe en el Estatuto de los trabajadores. Es un traje que nos queda pequeño y está a punto de reventar", ha avisado, aludiendo sobre todo a la economía digital que será motor en el futuro.