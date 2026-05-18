Barones del PP cierran filas con Moreno y creen que tiene legitimidad para gobernar en solitario, sin Vox

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y cargo del PP reciben con una ovación al candidato del PP a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a su llegada a la Junta Directiva del PP en Madrid. - PARTIDO POPULAR

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

Barones del PP han cerrado filas con el candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tras el "pedazo" resultado que ha cosechado en las urnas este domingo y han coincidido en que está legitimado para gobernar en solitario, sin Vox, al haberse quedado a solo dos escaños de la mayoría absoluta.

El propio Moreno ha apuntado en esa dirección tras la victoria "contundente" del PP-A y ha defendido un Gobierno sin los de Santiago Abascal. "El resultado es muy bueno y nos da un margen de maniobra para poder gobernar en solitario", ha señalado a su llegada a Junta Directiva Nacional del PP. A su entender, no tendría "ningún sentido la imposición o la búsqueda permanente de un sillón" por parte de Vox.

Por el momento, Vox ha eludido este lunes aclarar si pedirá entrar en el gobierno de Andalucía, pero ha insistido en que el resultado electoral les "capacita" para "condicionar un futuro ejecutivo de Moreno, según ha dicho el secretario general de ese partido, Ignacio Garriga.

'GÉNOVA': "HOY EMPIEZA TODO"

En 'Génova' señalan que es Moreno quien tiene que liderar las conversaciones para formar gobierno y evitan entrar a valorar las posibles exigencias de los de Abascal. "De momento no hemos escuchado peticiones concretas por parte de Vox", aseguran en el equipo de Feijóo, que subrayan que Moreno tiene "obligación" de formar gobierno y no ocultan su preferencia por un Ejecutivo en solitario.

El líder del PP ha respaldado la tesis Moreno al recalcar que ha cosechado una victoria "clara, inapelable y amplia". Además, ha reivindicado la forma de hacer política del presidente andaluz. "Hay una forma de hacer política limpia, honesta y decente que sí es premiada. Ese es el modelo que merece el Gobierno de la nación. Y el que tendrá", ha afirmado.

Feijóo, que ha ignorado a Vox en su discurso ante la Junta Directiva Nacional, ha puesto el foco en cargar contra Sánchez y en dejar claro que el cambio en España "está más cerca". De hecho, ha puesto al PP en modo electoral. "Damos por inaugurada la precampaña de las elecciones generales. Hoy empieza todo", aseguran en 'Génova'.

La Junta Directiva Nacional del PP --que ha comenzado con un minuto de silencio por el fallecimiento del alcalde de Murcia, José Ballesta-- ha contado con las intervenciones de Feijóo, su 'número dos', Miguel Tellado, Moreno y la vicealcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, que tomará el bastón de mando de la ciudad el próximo 22 de mayo. Después, Feijóo se ha desplazado a un restaurante para almorzar con sus presidentes autonómicos.

"UNA NEGOCIACIÓN DISTINTA" TRAS UN RESULTADO "ESPECTACULAR" Varios presidentes autonómicos del PP coinciden en que Moreno tiene legitimidad para gobernar en solitario, sin Vox, máxime cuando según resaltan, el resultado es "espectacular" porque se ha quedado a solo 21.000 votos de la mayoría absoluta.

"Es un pedazo de resultado". Ese es el calificativo que han empleado dos de ellos en privado durante una charla informal. "Es un resultado espectacular pero la ley D'Hondt es la ley D'Hondt", añade otro presidente 'popular'.

Es más, un 'barón' territorial del PP con mando en plaza cree que Moreno afronta una negociación diferente a la que se ha producido con Vox en Extremadura, Aragón y Castilla y León. "El resultado de Andalucía es mejor y lo lógico es que la negociación sea distinta", sostiene.

Otro presidente del PP se pronuncia en la misma línea al señalar que Vox "va a apretar menos" ahora, dado que no hay elecciones a la vista y no tiene por qué haber "cálculo electoral". "Es muy complicado tumbar una investidura a dos escaños de la mayoría absoluta. Si quiere hacerlo, que se atreva", reta en privado a los de Abascal.

En las filas del PP más de un dirigente confiesa que desearía tener un resultado como el de Moreno, que evidencia que "cuanto más apoyo tiene el PP, más garantía de estabilidad". "Lo de Juanma lo firmamos todos", exclama un presidente autonómico, que cree que a solo dos diputados de la mayoría absoluta "no es necesario" que Vox entre en el Gobierno.

UN GOBIERNO "CENTRADO"

'Barones' del PP y cargos del partido dan por hecho que habrá gobierno de Moreno en Andalucía y confían en su criterio para pactar con Vox y abordar la prioridad nacional que exige esa formación en cada pacto autonómico.

Así lo ha verbalizado públicamente el aragonés Jorge Azcón, al señalar que el presidente andaluz "tiene que gestionar el magnífico resultado" y ha confiado en su criterio. "Las decisiones que tome Juanma van a ser las mejores para los andaluces y también para el PP", ha apostillado ante los periodistas.

Ante los que apuntan a la posibilidad de que Moreno se aleje de la centralidad por las exigencias de Vox, un presidente del PP replica en privado: "¿Creéis que Juanma no va a estar centrado? La centralidad son las personas".



