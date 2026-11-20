El secretario general del PSOE, presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, y el presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo. Archivo. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Diversos presidentes autonómicos del PP han dado por "vencedor" al líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, en el debate que mantuvo este jueves con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, mostrándose convencidos de que "es la sensación general" y alineándose con las "propuestas" del candidato del PP.

Así han ido reaccionando este viernes varios 'barones' del PP al debate que protagonizaron Sánchez y Feijóo, mientras que el único líder autonómico socialista en pronunciarse ha sido el presidente catalán, Salvador Illa, que ha acusado al líder 'popular' de estar "obsesionado" con el jefe del Ejecutivo.

En cualquier caso, de los primeros presidentes 'populares' en referirse a este debate ha sido el presidente de la Generalitat y presidente de la gestora del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, que ha reivindicado el liderazgo de Feijóo.

Por su parte, la presidenta del Govern de Illes Balears, Marga Prohens, ha felicitado a Feijóo por "dejar en evidencia que el sanchismo es un proyecto agotado e infestado por la corrupción". "Enhorabuena presidente por demostrar tu solidez, tu rigor, tu solvencia y tus ganas de mejorar la vida de los ciudadanos de este país", ha señalado en un mensaje en redes sociales.

Mientras, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, cree que Feijóo derrotó a Sánchez ""por muchas razones, la fundamental que la mayoría de la gente que lo miró con mínima objetividad se quedó con la sensación de que aportaba datos certeros, datos ciertos". Pero también, ha agregado, porque los planteó "con tranquilidad y serenidad", así como con "firmeza".

En parecidos términos se ha pronunciado el presidente murciano, Fernando López Miras, que ha afirmado que la imagen de Sánchez en el 'cara a cara' con Feijóo fue la de "un presidente noqueado y de salida".

Por contra, el presidente de la Generalitat y primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha criticado la actitud del candidato del PP a las elecciones generales, Alberto Núñez Feijóo, y sus interrupciones, y le ha acusado de estar "muy obsesionado" con el presidente del Gobierno y candidato a la reelección por el PSOE, Pedro Sánchez.