Los 'barones' del PP muestran su solidaridad con las víctimas y familiares del accidente de Toledo

Accidente ferroviario de Urda. - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los presidentes autonómicos del PP han mostrado su preocupación por el accidente ferroviario que ha tenido lugar este miércoles en el término municipal de los Yébenes (Toledo).

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha dicho estar "muy preocupado por el nuevo accidente ferroviario en la línea entre Madrid y Andalucía" que se ha registrado este miércoles, 28 de octubre, "otra pesadilla" tras el siniestro entre dos trenes registrado en Adamuz (Córdoba) el pasado mes de enero, en el que murieron 46 personas. Así lo ha trasladado el presidente andaluz en un mensaje en su cuenta en la red social 'X'.

Por su parte, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha mostrado su apoyo tanto a las víctimas, como a sus seres queridos y ha puesto a disposición del Gobierno de Castilla-La Mancha todos los recursos de su Comunidad.

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha ofrecido también su apoyo al Ejecutivo regional de Castilla-La Mancha con el fin de colaborar en la atención de los afectados y en las tareas requeridas tras el suceso.

En este sentido, ha movilizado al Grupo de Rescate y Salvamento, así como a varias unidades sanitarias helitransportadas, cuyos medios y asistencia se encuentran a disposición de la Comunidad vecina para intervenir en todo aquello que resulte necesario.

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha expresado en un mensaje a través de su cuenta de 'X' su preocupación y ha insistido en que no es el primer accidente ferroviario y en el "dolor" que esto trae a todo el País.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha seguido la línea de sus homólogos y también a través de sus redes sociales ha reiterado su apoyo y su disposición.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha lanzado un mensaje en el que reconoce su "preocupación" por el accidente de tren registrado en Urda (Toledo), al tiempo que indica que "Galicia, y sus medios, están a disposición" para la "ayuda" que se pueda prestar.

El presidente del Gobierno regional de Murcia, Fernando López Miras, también ha expresado su "preocupación" por el accidente ferroviario registrado en Urda (Toledo) y ha puesto a disposición del Ejecutivo de Castilla-La Mancha todos los medios autonómicos necesarios.

El presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha enviado a través de su cuenta de 'X' un "sentido pésame" a los familiares y amigos de las víctimas.

Al igual que sus compañeros de partido, el presidente de la Comunidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha mostrado tanto su apoyo como su disposición.

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha suspendido el Consejo de Gobierno en el que iba a aprobar sus Presupuestos regionales de 2027 para centrar su trabajo "únicamente en servir a los afectados" por el accidente ferroviario en Alta Velocidad en Toledo.