Batalla para presidir NNGG: tres candidatos arrancan la campaña mientras buscan avales en al menos siete CCAA

Archivo - El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante una reunión con representantes de asociaciones juveniles. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El XVI Congreso Nacional de Nuevas Generaciones que se celebrará en Valladolid los días 10 y 11 de julio ha abierto una batalla interna inédita para presidir la organización juvenil del PP. Por lo pronto se han postulado tres aspirantes, que tienen de plazo hasta el próximo 3 de junio para registrar su candidatura y presentar como mínimo 250 avales, que deben proceder "al menos 140 de ellos de siete CCAA diferentes".

El primero en dar el paso el pasado 20 de mayo fue el presidente de NNGG de Madrid, Ignacio Dancausa. "Quiero liderar una candidatura integradora que una a la juventud española y a la organización, la más grande de España en este momento crucial para nuestra generación", afirmó en redes, donde reveló que había trasladado a la dirección nacional del PP su voluntad de presentarse al cónclave.

Dancausa, de 25 años, cuenta con el apoyo del PP de Madrid que dirige Isabel Díaz Ayuso y coincide con ella en que hay que dar la batalla cultural. Para recabar apoyos en su campaña interna ha escogido el lema 'Volver a creer'.

LEMAS: 'VOLVER A CREER', 'JUNTOS VAMOS A MÁS' Y 'NUESTRA FUERZA'

El pasado 26 de mayo, un día después de que se convocase oficialmente el congreso de NNGG tras aprobarlo la Junta Directiva, anunció su candidatura el murciano Antonio Landáburu, diputado en esa autonomía y presidente de la organización juvenil en la región.

Landáburu, que ha elegido el eslogan 'Juntos vamos a más', aseguró que pretende construir una organización "más fuerte, más viva, más territorial y más unida". "Pero este paso no va de mí. Va de todos. Va de una organización que quiere unirse, crecer y mirar al futuro con ilusión", subrayó.

Ese mismo 26 de mayo, solo con unas horas de diferencia, la diputada en las Cortes valencianas Candela Anglés se postuló también para liderar NNGG asegurando que los jóvenes de la organización juvenil tienen la misión de unir su fuerza para "llevar Alberto Núñez Feijóo a La Moncloa".

"Me presento porque creo en una organización con ambición, con orgullo y con voz propia. Una organización capaz de atraer talento, despertar ilusión y movilizar a miles de jóvenes en toda España", manifestó Anglés en redes, donde busca apoyos con el eslogan 'Nuestra fuerza'.

DEBATE DE DOS PONENCIAS: UNA POLÍTICA Y OTRA DE ESTATUTOS

Este congreso, que se celebrará en Valladolid el viernes 10 y el sábado 11 de julio, acogerá el debate de dos ponencias: una de Estatutos y otra Política que servirá para marcar la hoja de ruta y actualizar el ideario de la organización juvenil del PP.

El plazo para la presentación de avales finalizará el próximo miércoles 3 de junio a las 17.00 horas. Según el Reglamento, para ser proclamado candidato a la presidencia nacional de NNGG "será necesario presentar el apoyo de, al menos, 250 afiliados". "Dichos avales deben proceder, al menos 140 de ellos, de siete comunidades autónomas diferentes, en un número que no debe ser inferior a 20 avales en cada una de ellas", precisa.

El comité organizador dispondrá hasta el 4 de junio para proceder a la proclamación oficial de las candidaturas y la campaña interna comenzará el viernes 5 de junio a las 09.00 horas y concluirá el jueves 11 de junio a las 00.00 horas.

Para ese cónclave también hay que elegir compromisarios que votarán en Valladolid al futuro presidente y su equipo. Aparte de los compromisarios natos (210), habrá 840 electivos, de forma que quienes deseen ser compromisarios tienen de plazo hasta el 7 de junio para presentar su candidatura, exigiéndose estar al corriente del pago de cuotas.

Las Asambleas en cada CCAA para esta elección de compromisarios --mediante lista abierta y votación secreta-- serán el día 12 de junio. Después, ya en el congreso, los compromisarios votarán para elegir en una lista al presidente y a los 35 vocales del Comité Ejecutivo, así como a los 30 vocales de la Junta Directiva de la organización juvenil.

'GÉNOVA' DICE QUE NO HABRÁ "INJERENCIAS"

El PP de Alberto Núñez Feijóo quiere que este el congreso de Nuevas Generaciones sirva para seducir a más votantes jóvenes, según han indicado a Europa Press fuentes de la dirección del partido. Se trata de una franja de edad donde Vox ha crecido de forma notable en los últimos años.

Fuentes del equipo de Feijóo aseguran que no hay ningún candidato "oficial" ni "favorito" de la dirección nacional del PP. "Ni inducimos ni paralizamos candidaturas", recalcan, para añadir que no habrá "injerencias" desde 'Génova'.

Es más, fuentes de la cúpula del PP admiten que quieren que sus jóvenes aprendan a "pactar y dialogar" si pretenden ser políticos. "Es una buena oportunidad para que la infantería joven se pueda bregar en la búsqueda de acuerdos", resaltan, para agregar que esperan que los jóvenes del PP atraigan "talento" al partido desde el mundo de la universidad.