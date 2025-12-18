Bautista (PP) confía en que los extremeños den a Guardiola un Gobierno "fuerte" y no sometido al "chantaje" de Vox

Archivo - El secretario general del PP de Extremadura, Abel Bautista, ofrece una rueda de prensa - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Extremadura, Abel Bautista, considera que los extremeños valorarán en las elecciones del próximo domingo que la presidenta de la región y candidata a la reelección, María Guardiola, "necesita" un Gobierno "fuerte" y en "solitario" que no esté sometido al "chantaje", en alusión a Vox.

En una entrevista en TVE, Bautista ha recalcado que Guardiola viene sufriendo "los ataques" de la izquierda, que la llama "facha", y de la derecha, que la tilda de "socialista y roja", pero el PP está "en el lugar adecuado", donde están "la mayoría de los extremeños", y "demostrando que otra forma de hacer política es posible".

Tras asegurar que el PP va a intentar ganarse la "confianza mayoritaria" de los ciudadanos, ha indicado que "aquellos que ahora "la acusan, la insultan, la señalan y dicen de ella barbaridades", ya tuvieron "la oportunidad de estar en gobierno" de Extremadura pero "salieron huyendo del mismo en junio del año 2024".

Al ser preguntado si el PP puede prometer que no pactará con Vox, Bautista ha respondido: "Yo lo que puedo prometer es que vamos a ganarnos la confianza mayoritaria de los extremeños". Y con ese objetivo ha dicho que están "haciendo una campaña en positivo" y alejados de "los insultos, de la bronca, de la polarización, de los señalamientos y de las etiquetas".

"Y yo estoy convencidísimo de que los extremeños van a saber valorar que ésta es la forma de hacer política. Los extremeños van a saber valorar que María Guardiola necesita gobernar en solitario, necesita un Gobierno fuerte, necesita no estar sometida ni a chantaje ni a las bravuconerías y ocurrencias a las que ha estado sometida en los últimos dos años y medio", ha aseverado.

CREE QUE EXTREMADURA HA DEJADO DE SER EL "FAROLILLO ROJO"

Bautista ha indicado que hay que "romper el bloqueo que se instaló en Extremadura" por las votaciones de PSOE y Vox y que impide que la región siga "creciendo". "Nosotros queremos para la política extremeña ser una isla de moderación, teniendo en cuenta el clima tóxico que hay en nuestro país, que inunda toda la política de insultos, de bronca, de etiquetas, de confrontaciones, de señalamientos", ha abundado.

En este sentido, ha subrayado que si algo ha conseguido Guardiola es "gobernar con diálogo, moderación, centralidad" y "transversalidad". "Yo creo que ese es el mayor legado de María en estos dos años y medio", ha apostillado.

Además, ha afirmado que Extremadura ha dejado de ocupar "páginas negativas de la historia" y de abrir periódicos por noticias "negativas". Según ha dicho, antes eran "un farolillo rojo que siempre se encendía" pero "eso ha quedado atrás".

