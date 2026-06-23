Begoña Gómez reclama a la Audiencia de Madrid que anule la retirada del pasaporte al entender que no hay riesgo de fuga

Archivo - Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada al Fòrum Social Pere Tarrés, a 14 de junio de 2023, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reclamado a la Audiencia de Madrid que anule la decisión del juez Juan Carlos Peinado de retirarle el pasaporte, prohibirle salir de España y firmas quincenales en sede judicial, al entender que no existe riesgo de fuga.

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que su defensa ha interpuesto un recurso contra la decisión acordada por Peinado sobre ella y su asesora Cristina Álvarez en el auto en el que las envía a juicio con jurado popular por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.

El abogado de Gómez ha pedido revocar y dejar sin efecto lo más rápido posible las medidas cautelares porque considera que son lesivas para el derecho fundamental a la libre circulación y no son proporcionales.

Peinado acordó el pasado sábado retirarles el pasaporte después de que en la audiencia preliminar celebrada en los juzgados de Plaza de Castilla las acusaciones populares lideradas por la organización Hazte Oír reclamaran esa cautelar.

El juez decidió "la retirada de cuantos pasaportes pudieran disponer, cualquiera de las nacionalidades a las que pertenezcan, tanto de carácter ordinario como de carácter diplomático, con prohibición expresa de expedir uno nuevo".

También les impuso "la prohibición de salida del territorio nacional, debiendo oficiarse a todos los puestos fronterizos y aeropuertos civiles y militares, para que se evite incumplir con esta obligación".

Y determinó "la presentación 'apud acta', en la sede de este órgano judicial, dos días al mes", pudiendo cumplir con dicha obligación un día cada dos semanas.

Peinado citó para este miércoles a Gómez y Álvarez para que hagan entrega de sus respectivos pasaportes en la sede del juzgado. La asesora ya ha entregado su credencial al juez, según fuentes jurídicas consultadas por esta agencia de noticias.

PEINADO CREE QUE LOS ESCOLTAS PODRÍAN COLABORAR EN UNA HUIDA

En su auto, el instructor del 'caso Begoña Gómez' consideró que existe riesgo de fuga, desechando que la defensa de Gómez descarte cualquier posibilidad de eludir la acción de la justicia bajo el alegato de que su condición de esposa de Sánchez implica que esté normalmente acompañada de los Cuerpos de Seguridad Del Estado.

Y es que para Peinado "no cabe duda" de que "esos agentes en un momento determinado, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, sean precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga, que haga imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia".

"Especialmente trascendente es que la condición de actual presidente del Gobierno, de su esposo, es algo efímero, y por tanto transitorio, y esa protección o acompañamiento de los agentes de los Cuerpos de Seguridad del Estado desaparecería, lo que facilitaría, aún más, esa hipotética fuga", aseguró.

Apuntó igualmente a su asesora, expresando que "debe colegirse que dispone de una situación similar a ella, a los efectos de disponer igualmente de los mismos medios para fugarse".

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó este lunes remitir al promotor de la acción disciplinaria, por posible falta grave de desconsideración, el auto de Peinado por esos comentarios.