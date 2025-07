Belarra afea la "actitud chulesca" de Sánchez tras caer decreto antiapagón: "Nuestra distancia es sideral"

Dice que la permanencia en prisión de Cerdán denota la "enorme gravedad del 'caso PSOE'" y que siguen faltando explicaciones

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha afeado este miércoles la "actitud chulesca" con la que, a su juicio, recibió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la derogación por parte del Congreso del decreto antiapagones este martes, ha proclamado que su distancia del Ejecutivo es "sideral" y ha insistido en que la legislatura está "muerta".

En una entrevista en Telecinco recogida por Europa Press, Belarra ha reprochado al presidente que restara importancia a que dicho decreto fuera tumbado por PP, Vox, Junts, Podemos, BNG y Chunta Aragonesista. El jefe del Ejecutivo resaltó que el resto de iniciativas que se sometieron a votación sí fueron aprobadas y resumió el balance con un "ni tan mal".

"Es evidente que este Gobierno busca todo el rato el titular. Busca todo el rato medidas de maquillaje. El objetivo es engañar a la gente y hacerle pensar que está haciendo algo, pero la realidad es que no toman ninguna medida, por supuesto transformadora, pero ni siquiera que sirva para mejorar la vida de la gente", ha indicado la secretaria general de Podemos.

En una rueda de prensa ofrecida después en la Cámara Baja, la líder de Podemos ha añadido que la distancia que les separa actualmente con el Gobierno es "sideral" y ha insistido en que la legislatura está "políticamente muerta" porque "así lo ha conseguido" el presidente, Pedro Sánchez".

ESTO NO SON "CHULETAS AL KILO"

A su juicio, la actitud mostrada este martes por el jefe del Ejecutivo es "muy preocupante", pues "denota una gran irresponsabilidad y un fuerte desconocimiento de la realidad de su país". "Creo que el presidente Sánchez vive ya de espaldas a la ciudadanía", ha abundado.

"Decir que has ganado seis de siete votaciones como si estuvieras comprando chuletas al kilo en una carnicería me parece una falta de respeto a la ciudadanía enorme, porque no se trata de ganar leyes al kilo, se trata de sacar adelante medidas que mejoren la vida de la gente", ha aseverado.

Además, ha acusado a Sánchez y al PSOE de ser "parte del problema de la corrupción", "cómplices del genocidio" y responsables de impulsar un "rearme que se lleva el dinero de la Política Agraria Común (PAC)". "Nosotras hemos dejado clara la posición. Sánchez y el PSOE han demostrado que no son parte de la solución, sino del problema de la corrupción", ha declarado Belarra, añadiendo que no pueden "compartir rumbo" con este Gobierno de esta manera.

De hecho, la diputada de Podemos ha reprochado al presidente del Gobierno que no haya explicado todavía "por qué cesó" hace cuatro años de su cargo al entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos, ahora importado por una trama de corrupción. "No sé si lo sabía, o lo sabía o lo tapó. Tiene muchas explicaciones que dar en el Ministerio de Transportes".

Belarra ha subrayado que "no hay interés de reparación" por parte de Sánchez y que traslada de idea de "que parece que importa menos su corrupción que la del PP". En ese momento, ha recordado que Podemos nació "contra el bipartidismo, por la regeneración democrática y por los derechos sociales". Aun así, ha puntualizado: "Si hay avances positivos, estaremos a favor aunque suponga un milímetro de mejora de la vida de la gente".

SOBRE EL CASO DE SANTOS CERDÁN: "EL PSOE ES PARTE DEL PROBLEMA"

En relación con la decisión judicial de mantener en prisión provisional al exnúmero dos del PSOE, Santos Cerdán, Belarra ha señalado: "Nosotras ya hemos dicho que este no es el caso Santos Cerdán, no es el caso de Koldo ni el caso Ábalos, que es el caso PSOE, que es un caso gravísimo de corrupción".

Belarra sostiene que "cada paso revela aún más la gravedad de este caso, que no se puede entender sin las responsabilidades de Gobierno que tenía el PSOE a nivel estatal, en el Ministerio de Transportes, y a nivel autonómico, con muchísimos gobiernos autonómicos que también podían movilizar dinero público para grandes contrataciones públicas".

La dirigente de la formación morada ha concluido que esta nueva información "revela que el PSOE es parte del problema y no de la solución, porque no apuestan de verdad por la regeneración democrática" y no han dado suficientes explicaciones.

APARTAR A QUIEN MIENTE EN EL CURRÍCULUM Y METE LA MANO EN LA CAJA

Y preguntada por las ocultaciones en el currículum de la diputada del PP Noelia Núñez, Belarra ha respondido que los representantes públicos "han de ser ejemplares ante la ciudadanía", aunque considera que es un "tema menor" en comparación con los casos de corrupción que afectan al PP con su exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, o al anterior mencionado sobre los exsecretarios generales del PSOE.

"En Podemos tenemos un código ético muy estricto. Este elemento es muy menor con todo lo que tenemos sobre la corrupción del bipartidismo. El tema central es cómo construimos una alternativa al bipartidismo. Hay que apartar a la gente que miente en los currículos y mete la mano en la caja. Nosotros traemos un proyecto de regeneración democrática", ha concluido la diputada de Podemos.