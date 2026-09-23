Belarra aplaude que Sánchez comience "a reconocer lo evidente", que detrás de la crisis de Ceuta "está Marruecos"

La diputada de Podemos, Ione Belarra, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 23 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos y diputada en el Congreso, Ione Belarra, ha celebrado este miércoles que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya reconocido en una entrevista a la cadena estadounidense CNN que el control fronterizo de Marruecos "falló" durante la entrada masiva de migrantes en Ceuta de finales de julio, y ha recalcado que detrás de lo ocurrido "está Marruecos".

"El Pedro Sánchez internacional siempre es un poco diferente del Pedro Sánchez en España, no sé si piensa que no vemos los medios internacionales. Pero si empezamos a reconocer lo evidente, pues bienvenido sea", ha señalado en declaraciones en los pasillos del Congreso.

La dirigente de Podemos ha esgrimido que solo el país vecino "tiene intereses económicos, geopolíticos y de control estratégico del Estrecho y Gibraltar" y, por tanto, "es el único que puede tener interés en que pasara lo que pasó en Ceuta".

No obstante, Belarra ha criticado que este reconocimiento llegue "casi dos meses tarde" y desea que se conozca lo que realmente sucedió y se adopten medidas para evitar que vuelva a repetirse. "Ojalá se sepa la verdad y ojalá hagamos algo para que algo así no vuelva a ocurrir y una dictadura como Marruecos no siga utilizando a la gente como arma arrojadiza", ha añadido.

Por último, la secretaria general de Podemos lamente que nadie hable de las 150 personas muertas durante la entrada masiva de inmigrantes, de las que "parece que todo el mundo se ha olvidado". "Algunas sí les recordamos y sí recordamos que todavía hoy están sin identificar", ha concluido.