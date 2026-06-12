Belarra critica el fallo que la obliga a pagar 9.000 euros a García Castellón, al que acusa de proteger a "corruptos"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, atiende a los medios durante un pleno en el Congreso de los Diputados, a 11 de junio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha criticado la sentencia que le obliga a pagar 9.000 euros al exmagistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, al que acusa de haber propiciado "la guerra sucia judicial" contra su partido y "proteger a "corruptos" del PP.

Así lo ha trasladado en la red social 'X' tras conocer la resolución del Juzgado de Primera Instancia Número 45 de Madrid, que condena a Belarra a indemnizar con 9.000 euros a García Castellón tras llamarle "corrupto" y prevaricador.

"Me condenan a pagarle 9.000 euros a García Castellón, el juez que se va a Cartagena de Indias con los corruptos de Plus Ultra, que ha protegido a los corruptos del PP y le ha hecho la guerra sucia judicial a Podemos. Nos perseguirán, pero no conseguirán que nos callemos. Seguimos", ha zanjado Belarra.

La secretaria política de la formación y eurodiputada, Irene Montero, ha exclamado contra la condena a "una diputada" para que pague 9.000 euros a García Castellón, al que tacha de ser un juez "que ha protegido al PP y ha hecho guerra sucia contra Podemos". "Nos castigan pero no comprarán nuestro silencio", ha apostillado en 'X'.

El coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha proclamado tras este fallo judicial que no van a dejar de "llamar corruptos a los corruptos por más que lo intenten". "No nos van a callar, ni a amedrentar, ni a domesticar. Otra más de esta "justicia" que sufrimos. Otra prueba de la "normalidad democrática". Contigo siempre, Ione Belarra", ha enfatizado también en las redes sociales.