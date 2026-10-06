Belarra dice que Ayuso cuestiona el voto por correo porque recela de la gente: "Tiene un problema con la democracia"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra. - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del Podemos, Ione Belarra, ha cargado este martes contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por cuestionar el voto por correo, unas declaraciones que, a su juicio, evidencian que a la dirigente 'popular' "le preocupa que la gente vote" y que tiene, por tanto, "un problema con la democracia".

Ayuso ha pedido a los electores que "ni se les ocurra votar por correo" en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, y ha asegurado que su partido va a estar "muy pendiente" de una posible "adulteración" de los censos por la aplicación de la conocida como 'ley de nietos' o la reciente regularización de inmigrantes.

En una rueda de prensa en el Congreso, Belarra ha indicado que a la presidenta madrileña "no le gusta" que puedan votar los descendientes de exiliados españoles porque se acuerdan "que los abuelos y las abuelas políticos de la señora Ayuso son los que intentaron exterminar a sus familias".

Para la dirigente del partido morado, "lo que está en juego aquí es la democracia" y "poner en tela de juicio el sistema democrático es el peor favor y el golpe más duro" que se puede dar a "sistema que ya de por sí tiene importantes agujeros".

Belarra, que aspira a ser el cartel electoral de Podemos en las autonómicas de Madrid, ha criticado que Ayuso no diga "nunca nada" del sistema judicial donde, a su juicio, reside "el problema democrático más grande" que hay en España. "Lo que a ella le preocupa es que la gente pueda votar, porque el problema que tiene la señora Ayuso es con la democracia y con los derechos", ha concluido.