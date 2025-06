Defiende que Podemos sabe de primera mano las consecuencias de un gobierno de derechas y sentencia que el ciclo de Sánchez ha acabado

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de querer continuar la legislatura por razones "personales y partidistas", y ha augurado "muchos años" de gobiernos de PP y Vox si no hay una alternativa de izquierda que no lleve a cabe un "rearme" y no tenga corrupción entre sus filas.

Así lo ha dicho en una entrevista en 'Las mañanas' de 'RNE', que ha recogido Europa Press, en la que después de insistir en que la legislatura está "muerta", ha recordado que Sánchez es el único que "puede darle al botón de la convocatoria electoral", si bien cree que no lo hace y quiere agotar su mandato por "cuestiones personales y partidistas".

"Mucho antes de conocer este gravísimo 'caso PSOE', (ya Sánchez) decía que iba a tirar para adelante con o sin presupuestos y con o sin apoyo parlamentario. Así comenzó el curso político Pedro Sánchez. Es evidente que los motivos que le llevan ahora a continuar no tienen nada que ver con el apoyo de los socios ni con el apoyo parlamentario", ha sentenciado la dirigente morada.

Belarra también ha reprochado al jefe del Ejecutivo que base su estrategia de defensa tras destaparse un presunto caso de corrupción en decir que "los del PP son más corruptos" que el PSOE, porque así "hace un daño irreparable a la democracia de nuestro país" y porque es "un disolvente progresista" que pone "una mayor alfombra roja a la derecha y a la extrema derecha".

AUGURA "MUCHOS AÑOS DE PP Y VOX"

En este punto, ha criticado que al hecho de que el PSOE "compre el plan de rearme de Donald Trump y de Ursula von der Leyen" se le ha sumado que ante "un gravísimo caso de corrupción en su seno" sólo se limitan a decir que "no es tan grave" porque lo han hecho ellos y que "si lo hace el PP es horrible" porque "al menos yo no soy la derecha".

"¿Qué es lo que viene después de eso? Lo que viene después de eso son un montón de años de gobiernos de derechas", ha augurado, recalcando que lo que defiende Podemos es ponerse inmediatamente a "la tarea de construir la alternativa" con una "izquierda transformadora" que el PSOE de Pedro Sánchez "ya ha demostrado que no puede liderar".

Lo dice porque, en su opinión, los socialistas tienen "ataduras muy profundas con el poder económico" y cuando pueden "hacen lo mismo que el Partido Popular, que es meter la mano en la caja y llevarse mordidas y acabar en puertas giratorias para puestos muy bien pagados de su jubilación". "Entonces, es pan para hoy y hambre para mañana, como diría mi abuela", ha ironizado.

"Yo creo que hay alternativa a eso, que hay mucho más de fondo en España y que alguien tiene que ser capaz de transformar eso en poder institucional porque si no, lo siguiente que viene, y lo digo con muchísima tristeza, son muchos años de gobierno de PP y de Vox", ha agregado.

Al hilo, ha afirmado que su formación es la que "más perjudicada sale siempre de esos gobiernos", ya que con el ejecutivo de Mariano Rajoy recibió "una guerra sucia judicial sin precedentes", y les montaron "una policía política para perseguir" a sus líderes.

"Precisamente porque sabemos muy bien a lo que nos estamos enfrentando, sabemos que la única manera de ganarles y de fortalecer el bloque progresista es haciendo políticas de izquierdas y no rearme, no corrupción y no lo que lleva haciendo el PSOE, que es hacer parecer que es de izquierdas y después hacer lo mismo que el PP", ha zanjado.

EL CICLO DE PEDRO SÁNCHEZ HA TERMINADO

Ante esta situación, la secretaria general de Podemos ha empatizado con la gente que ha tomado conciencia de que ha terminado "el ciclo político de Pedro Sánchez", y ha compartido su "decepción" y "malestar", emplazándoles a apostar por la "alternativa al bipartidismo".

"Yo voy a trabajar y me voy a dejar la piel para que las próximas elecciones generales, sean cuando sean, y eso solo lo va a decidir Pedro Sánchez, haya una alternativa que no implique elegir entre lo malo y lo peor, entre la corrupción del PSOE y la del PP, entre los recortes del PSOE y los del PP, entre el rearme del PP y el del PSOE", ha zanjado.