Belarra se pregunta qué hace aún Sumar en el Gobierno y avisa de que hay un ambiente "muy pre-15M" en las calles

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, atiende a los medios en el Congreso de los Diputados, a 27 de mayo de 2026, en Madrid (España). El pleno centra su actividad en el control al Gobierno mediante preguntas de la oposición. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, se ha preguntado hoy qué hace aún la izquierda, en referencia a Sumar, en el Gobierno por entender que este Ejecutivo no gana derechos para los ciudadanos sino que apuesta por más gasto en Defensa y no soluciona el problema de la vivienda. En su opinión, la única manera de ganar derechos son las huelgas y las movilizaciones en la calle y cree que con la "primavera caliente" que se está produciendo hay un ambiente "muy pre-15M".

Así se ha pronunciado la dirigente del partido morado durante una entrevista en "La mirada crítica" de Tele 5, recogida por Europa Press, en la que ha sido preguntada por la dimisión de la líder de Podemos en Andalucía por desacuerdos con la dirección nacional ya que ésta apostaba por pactos con Izquierda Unida.

Al ser preguntada cómo van a llegar a acuerdos a nivel nacional con esta situación, Belarra ha señalado que cuando las tareas políticas están claras, las alianzas "van a caer por su propio peso". Pero dicho esto, ha advertido de que lo que le parece "insostenible es gobernar con este Partido Socialista".

"¿Qué hace la izquierda en ese Gobierno?, se ha preguntado en referencia a Sumar, aunque sin citar a esta coalición expresamente, porque en su opinión "con este PSOE no se puede gobernar" ya que es el que ha hecho el "mayor rearme de la historia", "especula con la vivienda" y tiene "gravísimos casos de corrupción". "Hemos cometido un error delegando en el PSOE" para obtener derechos, ha exclamado.

Por ello, apuesta por "construir de nuevo un camino para que la izquierda esté fuerte" y para que se aprueben nuevos derechos que, según la líder del partido morado, solo se han conseguido cuando ellos estaban en el poder como la subida del SMI, las leyes feministas o la Ley de Vivienda.

Y ese nuevo camino, según ha asegurado, no pasa por una moción de censura para cambiar la "corrupción del PSOE" por el PP que, ha afirmado, "es el partido más corrupto de Europa". Si no que pasa por las huelgas y la movilización en la calle como está ocurriendo con la "primavera" de movilizaciones que se está produciendo.

La "más fuerte", en su opinión, desde que gobierna el PSOE en referencia a la de las educadoras infantiles, la huelga de docentes en la comunidad Valenciana, Cataluña o Aragón. "Yo percibo un ambiente muy pre-15M, muy 2011", ha exclamado a este respecto.

PNV Y JUNTS QUIEREN QUITARSE LA PELOTA DE ENCIMA

En cuanto a la posibilidad de una moción de censura, Belarra ha advertido de que ésta tiene que ser "constructiva" e implicaría hacer presidente al señor Feijóo, por lo que "PNV y Junts están en este baile que no saben qué hacer".

De hecho, considera que ambos partidos nacionalistas quieren quitarse de encima la pelota porque "nadie quiere hacer presidente al señor Feijóo" dada su "incompentencia" y su "incapacidad política" que está "otra vez alimentando y llenando de votos a Vox".

Así, ha desdeñado la posibilidad de que al presidente del PP le den los números porque "al señor Feijóo es que no le sale nada nunca" y tampoco cree que esto le vaya a salir. En este sentido, ha señalado que la decisión de las elecciones la va a tomar Pedro Sánchez cuando a él le convenga y favorezca a su partido: "a Pedro Sánchez sólo le importa Pedro Sánchez".

LA IMPUTACIÓN DEL JEFE DE LA UDEF, EJEMPLO DE GUERRA SUCIA JUDICIAL

En cuanto a la imputación del jefe de la UDEF por los seguimientos que se hicieron a Podemos, Belarra ha señalado que esto es un "ejemplo más de la guerra sucia judicial" que ha vivido Podemos.

Asegura que no le cuesta decir que en España "ha habido guerra sucia judicial y mediática" construyendo casos contra la formación que lidera. "Lamentablemente ahora el Partido Socialista nos lo ha puesto muy difícil para distinguir qué es guerra sucia judicial y qué es corrupción porque ellos sí tienen gravísimos casos de corrupción", ha remachado.