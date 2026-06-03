Podemos cree que el juez retrasa la causa de la investigación ilegal al partido y duda de que se llegue hasta el fondo

El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, durante una rueda de prensa en la sede de Podemos, a 18 de mayo de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha asegurado que el juez Santiago Pedraz "está retrasando" la causa que instruye sobre la presunta investigación ilegal al partido y ha afirmado que "tiene serias dudas" de que se vaya a llegar hasta el fondo de la causa.

En este sentido, le ha instado a tener "la misma celeridad" que en "otros casos", después de que el magistrado haya imputado este lunes a un exjefe de la UDEF. "En vez de darse presteza (...) lo que está haciendo a nuestro juicio es retrasar" la causa que lleva abierta desde "febrero de 2024", ha asegurado en una entrevista en 'La noche en 24 horas', recogida por Europa Press.

Fernández ha insistido en que "las cloacas policiales del PP" para investigar a Podemos están "perfectamente acreditadas" y ha añadido que "estaría bien" que la Justicia fuese "un poco más rauda".

SOBRE CASOS DE "LAWFARE" QUE AFECTAN AL PSOE

El portavoz del partido morado ha rechazado calificar de "lawfare" el caso contra David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque había "circunstancia anómalas" alrededor de la adjudicación de la plaza, pero sí ha añadido que, a raíz de la "instrucción judicial", es "uno de los casos" en los que se "va a intentar perjudicar a lo que rodea al Partido Socialista".

Fernández ha calificado de "verdadera oposición" al Consejo General Poder Judicial y ha aseverado que "hay gente de la judicatura que quiere meter en la cárcel al presidente del Gobierno". Asimismo, ha lamentado que el PSOE no accediera a establecer una mayoría progresista en el CGPJ en la pasada legislatura.