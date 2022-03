La belleza y el cuidado del cuerpo estarán presentes en Expofranquicia del 5 al 7 de mayo

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una amplia "variedad de conceptos" del sector de la belleza y el cuidado del cuerpo estará presente en Expofranquicia, que se celebrará del 5 al 7 de mayo.

Según ha explicado Ifema Madrid en un comunicado, entre ellas habrá enseñas de peluquería, como Carlos Conde Peluqueros o Oh My Cut; marcas del mundo de los gimnasios, como Anytime Fitness, L`Orange Bleue Mon Coath Fitness, Move it Center y Energy Fitness, o centros especializados en bienestar por electroestimulación, como Iron Body Fit.

Expofranquicia acogerá además a los sectores de, Alimentación, Consultorías y Asociaciones, Moda y Complementos, Fotografía, Heladería y Pastelería, Hostelería y Restauración, Imprenta, Artes Gráficas y Rotulación, Informática, Muebles y Decoración, Ocio, Educación y Formación, Papelería y Material de Oficina, Servicios.

Además, la feria ofrece su nuevo canal digital Expofranquicia 365, que permitirá a franquicias y potenciales inversores estar interconectados durante todo el año.