Beltrán (PP) acusa a Sánchez de poner los Pactos de la Moncloa como "escudo" para "evitar" lo importante

Critica los "feos" del presidente del Gobierno al líder del PP: "Es un desconsiderado y un soberbio"

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán, ha acusado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de poner los Pactos de la Moncloa como "escudo" para "evitar" hablar de "lo importante" en la crisis del coronavirus cuando, a su juicio, la prioridad debe ser parar la pandemia y "queda mucho".

Beltrán ha señalado que en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de este miércoles, la primera después de dos meses, se ha visto que la "consigna" de Sánchez y sus ministros era hablar de esos acuerdos que quiere impulsar.

En una entrevista en Intereconomía Televisión, que ha recogido Europa Press, Beltrán ha criticado los "feos" continuos de Sánchez a Casado en esta crisis, como no llamarle por teléfono y que su partido se entere por una rueda de prensa de Moncloa que iba a convocarle este jueves para hablar de pactos.

"Nos pareció una deslealtad máxima, una más. No es la primera que tiene Sánchez con el primer partido de la oposición", ha dicho, tras recalcar que el PP es un partido de "gobierno y de Estado" que hasta ahora ha apoyado las prórrogas del estado de alarma en el Congreso.

Tras asegurar que el presidente del Gobierno es un "desconsiderado" y un "soberbio", ha criticado que Sánchez "lejos de agradecer" el apoyo del Grupo Popular al estado de alarma y a algunos de sus decretos, "solo recibió insultos" del propio jefe del Ejecutivo y de su portavoz en la Cámara Baja, Adriana Lastra.

"ESTRATEGIA DE DISTRACCIÓN" DE SÁNCHEZ

Al ser preguntada si el PP cree que los Pactos de la Moncloa lo que buscan es rellenar semanas complicadas ante los más de 18.000 muertos, Beltrán ha dicho que "lo pueden llamar placebo o estrategia de distracción" y ha añadido que ella prefería llamarlo "escudo".

Así, ha criticado que este miércoles en la sesión de control en lugar de ofrecer explicaciones sobre qué va a hacer el Gobierno para "parar la pandemia" se han "dedicado" Sánchez y sus ministros a "poner el escudo de los Pactos de la Moncloa".

"Se ve que es la fórmula de protección que están poniéndose para evitar hablar de lo que realmente ahora mismo es urgente hablar, de cómo paramos esta pandemia, porque queda mucho todavía para poder pararla, y evitar tanto sufrimiento como queda por delante", ha manifestado.

Beltrán ha asegurado que el "mayor error" del Gobierno fue no "prevenir a tiempo" cuando ya había países con elevado número de contagios, algo que, según ha dicho, llevó a que "no planificara" las compras de material sanitario. Como segundo error ha citado la "descoordinación" en el Ejecutivo, que, a su juicio, está demostrando que no sabe "gestionar" y "no ha estado a la altura".