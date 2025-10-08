Bendodo, tras el 'ánimo Alberto' de Sánchez: "El que necesita ánimo es el presidente porque lleva muy mala racha"

El vicesecretario de coordinación autonómica del PP, Elías Bendodo, interviene durante una sesión de Control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 7 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, ha asegurado este miércoles que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "lleva muy mala racha" y, por lo tanto, se refiere a sí mismo cuando envía un mensaje de ánimo al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

En la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Feijóo ha avanzado que el Grupo Popular citará este mes de octubre a Pedro Sánchez en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado porque está "rodeado de corrupción" y es "imposible haber delinquido" sin él.

El anuncio ha provocado una prolongada ovación de la bancada del Grupo Popular y el alboroto ha obligado a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, a pedir silencio en varias ocasiones. Entonces, ha tomado la palabra el jefe del Ejecutivo, que ha espetado a Feijóo: "¡Ánimo, Alberto!".

Al ser preguntado a qué cree que se refiere Sánchez cuando le manda un mensaje de ánimo a Feijóo, Bendodo ha indicado que se refiere a él mismo. "El que necesita ánimo es Sánchez porque lleva muy mala racha", ha declarado a los periodistas en los pasillos del Congreso.