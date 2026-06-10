Bildu avisa a Sánchez que no basta con "resistir" y debe actuar ante la corrupción y avanzar en la plurinacionalidad

Archivo - La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, durante una sesión plenaria en el Congreso, a 22 de abril de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha exigido este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que aclare y depure responsabilidades por las irregularidades que se achacan a su partido y que dote de un "sentido" a lo que resta de legislatura, abordando asuntos sociales pendientes y avanzando en la plurinacionalidad, porque "limitarse a resistir será un fracaso asegurado".

En la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Aizpurua ha admitido que el Ejecutivo atraviesa un "momento difícil" y, aunque no ha restado gravedad a las noticias sobre la corrupción en el PSOE, ha dicho que quieren ser "muy prudentes" porque saben que "la Guardia Civil, la Policía y la Judicatura fabrican informes y sumarios para operaciones políticas".

Tras dejar claro que comparten la idea de que hay en marcha una "operación para acabar la legislatura, tumbar el Gobierno y especialmente cerrar la ventana de oportunidad para un ciclo social y plurinacional", ha recalcado que ellos no están en la línea de quienes "desean dar por terminada la legislatura y forzar elecciones".

"Por encima de cualquier interés partidista o electoral, nos debemos a lo que quiere la ciudadanía vasca, a su mandato antifascista y a lo que necesita la mayoría social trabajadora. Y, desde luego, no vamos a ayudar a la posible llegada de las ultraderechas españolas a los gobiernos", ha remarcado Aizpurua.

PONGA FIN A LA "PARÁLISIS"

Pero a la vez a exhortando a Sánchez a ejercer su "responsabilidad" poniendo fin a la "parálisis" del Ejecutivo y recuperando la agenda política, social y plurinacional" para la que fue investido jefe del Ejecutivo.

"Si quiere agotar la legislatura, debe demostrar para qué, debe dotarla de un propósito. Y eso pasa por acelerar las transformaciones sociales pendientes que no son pocas, por avanzar en derechos y libertades y por asumir de una vez la realidad plurinacional y abordar la democratización del Estado desde el respeto a nuestras naciones y nuestros derechos", ha abundado.

El presidente le ha contestado defendiendo sus políticas, esas que, a su juicio, hacen del suyo un "gobierno incómodo" para las "élites" a las que no les gusta la reforma laboral y sus efectos y les "molesta" la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la Ley de Amnistía y los avances sociales que, ha dicho, guían su acción legislativa.

UN GOBIERNO CONTRA LAS "ÉLITES"

Y las ha conectado con "gobiernos poderosos del mundo" que están a disgusto con la condena del "genocidio en Gaza" y la negativa de España a destinar un 5% del PIB a las políticas de Defensa en el marco de la OTAN, y también con los "tecnoligarcas" a los que la nueva ley impulsada por el Gobierno quiere responsabilizar de la "basura que expanden por la redes sociales" llenándolas de "desinformación e inmundicia" de la que hay que proteger a los jóvenes.

"Pero yo les digo a todos esos intereses que tienen sus terminales en el PP y Vox que al Gobierno se llega con los votos de la gente y no con los atajos que están intentando encontrar", ha deslizado el jefe del Ejecutivo.

Sobre la corrupción, ha garantizado que el PSOE es "contundente" en la respuesta a "los casos de falta de ejemplaridad y de corrupción" pero serán "igual de contundentes en la respuesta a los infundios, las insidias y las mentiras" que, en su opinión, se están "propagando" sobre e partido y el Ejecutivo.

SUS DEUDAS CON CATALUÑA

En la misma sesión, la portavoz parlamentaria de Junts, Míriam Nogueras, ha echado en cara a Sánchez lo poco que, a su juicio, le importa Cataluña, como lo demuestra que hasta el Papa León XIV haya hablado más en catalán en una hora que él en toda su carrera política.

"Que el Santo Padre haya hablado más catalán en una hora que usted y el señor Feijóo juntos en toda su carrera política hasta hoy explica muy bien cuánto les importa a todos ustedes Cataluña y los catalanes", ha lamentado.

Y como muestra de que ha "abandonado" Cataluña, la independentista catalana ha denunciado que el Gobierno no haya pagado "ni un solo euro" de lo que corresponde a Cataluña y ha censurado que sólo se acuerden de los catalanes cuando necesitan sus votos.

También ha cargado contra el presidente catalán, el socialista Salvador Illa, por no atreverse a reclamar a Madrid el dinero que corresponde a sus conciudadanos y por su incapacidad para gestionar una crisis o defender la lengua catalana. "Tienen la suerte de contar con un president más preocupado por defender los intereses de Madrid que por romperse la cara por los catalanes", ha manifestado.

"EL GOBIERNO CUMPLE"

Frente a esto, el presidente ha replicado poniendo de relieve que la hoja de ruta de su Gobierno con Cataluña arrancó con la agenda del reencuentro y los indultos a los dirigentes del procés y siguió con la aprobación de la Ley de Amnistía, que espera que sea refrendada por el Tribunal de Justicia Europeo para que se pueda aplicar "de manera total".

Ahora bien, ha querido dejar claro que, como ya dijo recientemente en Barcelona, esta aplicación "total y efectiva" de la citada norma "no significaba el punto y final de nada, sino simplemente el volver a reencontrarnos en aquel momento en el que todo se rompió".

Además, ha recalcado a Junts que el Gobierno y él personalmente están trabajando con los distintos gobiernos europeos para que las instituciones comunitarias reconozcan como lenguas oficiales el catalán, del vasco y del gallego e incluso ha puesto encima de la mesa financiarlas directamente, con cargo a los Presupuestos Generales, una iniciativa que, ha denunciado, está "bloqueando" el PP.

Y, en cuanto a la financiación, Sánchez ha concluido apuntando que el Gobierno ha hecho entregas a cuenta en el penúltimo Consejo de Ministros por más de 160.000 millones de euros a todas las comunidades autónomas, una propuesta de la quita de la deuda y otra de financiación autonómica aumentando en más de 20.000 millones de euros la transferencia a las autonomías. "Este Gobierno cumple", ha zanjado.