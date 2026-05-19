Bildu insiste en que no participará en una unión de izquierdas alternativas: "Tenemos proyecto propio"

La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, a su llegada a la reunión de la Junta de Portavoces - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

Bildu insiste en que tiene proyecto electoral propio en Euskadi y que, por tanto, no participará en la unidad de los partidos de la izquierda del PSOE, pero, "en cualquier caso", lo apoyará porque considera que ese proyecto sería bueno para el país.

En los pasillos del Congreso, la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, ha señalado que "la unidad de la izquierda es algo que todo el mundo, o por lo menos los sectores de la izquierda, quiere conseguir" y ha llamado a "ponerse manos a la obra" y "restablecerlo".

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC), Gabriel Rufián, ha propuesto incluso que esa unidad deberían encabezarla los partidos soberanistas, como Bildu, ERC, BNG, Compromís o Adelante Andalucía, y que las fuerzas estatales, como Sumar, IU o Podemos, deberían quedarse "a la cola".

Pero Aizpurua ha querido dejar claro que la unidad de la izquierda es un trabajo que no le corresponde a su formación porque en el País Vasco tienen proyecto propio y la unidad de la izquierda "ya está conseguida" en torno a Euskal Herria Bildu.

En todo caso, la dirigente abertzale ha reiterado que Bildu apoyará esa hipotética suma de partidos de izquierdas. "Sería bueno para el Estado español que la izquierda se uniera, por lo menos para poder hacer frente a tantos retos de época que tenemos", ha concluido.