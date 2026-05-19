Bildu ve probable que Zapatero sea víctima de 'lawfare' y recalca que su imputación no cambia su relación con Sánchez

Archivo - La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua,en la tribuna del Congreso - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

Bildu, socio parlamentario del Gobierno, considera que "no sería extraño" que el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, investigado en el 'caso Plus Ultra', sea víctima de 'lawfare' pero ha querido dejar claro que su imputación no cambia su relación con el Ejecutivo.

"Podría llegarse a pensar que puede ser ('lawfare') pero todavía no tenemos suficiente información", ha respondido la portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, a preguntas de los periodistas en la Cámara Baja.

En todo caso, lo que sí ha recalcado es que la imputación de Zapatero que se ha conocido este martes no afecta a su relación con el Gobierno porque "está por ver todavía qué hay exactamente detrás de todo esto".

"No ha cambiado nada para que nuestro apoyo siga siendo el que es, que a veces es total y a veces no lo es", ha remarcado la dirigente abertzale, quien ha llamado a la "prudencia" porque se hacen "demasiadas valoraciones precipitadas sin tener base".