El Bloco portugués se suma al movimiento por la paz que promueve Belarra, quien agradece su "valentía"

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra ha celebrado que el Bloco de Esquerda portugués se sume al movimiento por la paz ante la guerra de Ucrania, que impulsa junto a otros dirigentes como el líder de Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon y el histórico miembro del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn.

"En Europa muchas personas pensamos que un movimiento por la paz es necesario y urgente para lograr un alto al fuego inmediato mediante vías diplomáticas. Debemos impulsar la implicación de Naciones Unidas y de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE)", ha destacado Belarra en redes para agradecer la "valentía" del Bloco.

La líder de Podemos ha compartido en redes un vídeo de la coordinadora del Bloco de Esquerda, Carolina Martins, quien subraya que "la solidaridad con el pueblo ucraniano, las fuertes sanciones contra la oligarquía rusa y detener la guerra" es fundamental.

"Pero también es necesario dar el siguiente paso. Construir una solución duradera que respete la autodeterminación del pueblo ucraniano y traiga seguridad a Europa. Esta solución requiere una conferencia de paz que reúna a todas las partes y debe realizarse bajo los auspicios de Naciones Unidas", ha remachado.

Por ello, la dirigente de la formación de izquierda portuguesa ha emplazado a los países de la UE a "implicarse en su promoción".

BELARRA REAFIRMÓ EL VIERNES QUE ENVIAR ARMAS NO ES EFICAZ

Durante el Consejo Ciudadano estatal de Podemos, el máximo órgano de dirección de la formación morada, del pasado viernes, Belarra reivindicó que han elegido "el camino correcto", aunque sea el "más difícil", con su apuesta por las vía diplomática como medio más eficaz para acabar con la guerra entre Rusia y Ucrania.

En ese foro, insistió en que el envío de armas no es el verdadero debate, aunque esté muy presente en los medios, e insistió en que no era una medida eficaz porque no iba a cambiar la correlación de fuerzas, pero sin críticas al PSOE.

"Hemos defendido la paz en el único momento en que es complicado hacerlo, durante la guerra", desgranó la ministra para subrayar que "muchos demócratas" piensan que las Naciones Unidas o la OSCE tienen "margen de actuación mucho mayor del que están desplegando", por lo que se preguntan por qué no se están poniendo "más esfuerzos ahí".

También desgranó que ese movimiento por la paz permitiría tender puentes con la "otra Rusia", la que "no acepta el autoritarismo y el desprecio por los derechos humanos" del presidente del país, Vladimir Putin, de cara a lograr "lo antes posible una duración pacífica y duradera" a Ucrania.

"Mejor hoy que mañana, mejor mañana que pasado. Mejor con menos víctimas mortales, con menos sufrimiento y con menos destrucción que con más víctimas, más sufrimiento y más destrucción", enfatizó.