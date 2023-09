BNG acusa al PP de ser garantía de "políticas antigallegas" y critica a Feijóo su legado en la Xunta de Galicia

802833.1.260.149.20230927111536 El diputado de BNG, Néstor Rego interviene durante una sesión plenaria en la se aprueba el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso de los Diputados, a 19 de septiembre de 2023, en Madrid (España). La aprobación 'exprés' del uso del catalán, el euske - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado de BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha vuelto a anunciar su voto negativo a la investidura del candidato a la Presidencia del PP, Alberto Núñez Feijóo, apelando al legado que éste dejó durante su periodo como presidente de la Xunta de Galicia. En su opinión, tener un presidente del Gobierno gallego no es "garantía" de inversiones para Galicia sino de "políticas antigallegas".

"El PP de Galicia nos apeló a votar favorablemente alegando lo positivo que sería para nuestro país contar con un presidente del Gobierno gallego. El problema es que ya tenemos esa experiencia", ha afirmado Rego durante su intervención, enumerando la disminución de las inversiones, el aumento del déficit o los recortes llevado a cabo por la administración del expresidente Mariano Rajoy.

Además, según el diputado del BNG, la Xunta de Galicia dirigida por Feijóo dejó a la comunidad en 2022 "peor que como la encontró en 2009", llevando a que miles de gallegos emigraran "por falta de oportunidades laborales" por una "política nefasta" de cierre de empresas o disminución de la inversión que llevo a la perdida de "más de 40.000 empleos".

Así las cosas, Rego ha reprochado a Feijóo que no tiene "credibilidad" y que confía "más en los hechos que en las promesas" y que, aún así, en su discurso de investidura no mencionó a Galicia. "Es indignante y vergonzoso", ha añadido, señalando que si no apostó por la región durante su época de presidente de la Xunta, "no lo hará ahora" si es investido presidente del Gobierno.