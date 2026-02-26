El BNG cree apresurado concluir que el Rey "salvó la democracia" cuando queda mucha información secreta sobre el 23F

Imagen del diputado del Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego - BLOQUE NACIONALISTA GALLEGO

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Bloque Nacionalista Galego (BNG) en el Congreso, Néstor Rego, considera apresurado concluir que Juan Carlos I "salvó la democracia" tras el intento del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 porque sostiene que aún hay información que sigue siendo secreta.

En los pasillos de la Cámara Baja, Rego ha defendido que hasta la fecha había una "convicción" de que había una participación directa del emérito en el frustrado golpe y ha cuestionado que la primera interpretación que se haga tras conocer los papeles hechos públicos es precisamente que "el Borbón contribuyó a salvar la democracia",

Por eso, el nacionalista gallego sostiene que habrá que avanzar en la desclasificación total de la documentación así como en la derogación definitiva de la Ley de Secretos Oficiales, que data de 1968.

Preguntado sobre si cree que Juan Carlos de Borbón debería de volver a España, Rego ha señalado que hay "muchos elementos" que justifican su vuelta "pero para hacer frente a una Justicia, en su opinión, "no existe" en nuestro país. "Porque no se trata solo del 23-F sino de muchas actuaciones posteriores de corrupción o de incumplimiento con Hacienda sobre las que aún no ha rendido cuentas", ha apostillado.