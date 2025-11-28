El BNG lleva al Congreso una iniciativa para dotar a Galicia de un concierto económico similar al de las CCAA forales

El diputado del BNG, Néstor Rego, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 12 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El BNG ha registrado en el Congreso una iniciativa en la que plantea que Galicia salga del régimen común de financiación y se dote de un sistema basado en el concierto económico con mayor capacidad de decisión en materia fiscal, similar a lo que ocurre en las comunidades forales del País Vasco y Navarra.

Esta moción --iniciativa no legislativa-- surge después de la interpelación que protagonizó el diputado del BNG, Néstor Rego, con la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Pleno del Congreso.

"El régimen común está basado en el principio de necesidad, mientras que el de concierto lo hace en el principio de capacidad y Galicia la tiene, por eso queremos que tenga también la plena facultad normativa y responsabilidad fiscal, sobre todo los impuestos soportados en Galicia", expuso Rego.

Sin embargo, la ministra Montero evitó debatir sobre el planteamiento del BNG para un concierto económico propio, aunque sí que afeó al diputado gallego que hable de déficit fiscal "al modo de 'España nos roba'" que se conoció durante la etapa del procés.

Ahora, el BNG lleva este planteamiento a votación en el Congreso a través de un texto, en el que urge al Gobierno central a negociar con la Xunta de Galicia de manera bilateral las bases para que la administración gallega pueda recaudar todos sus impuestos, plena capacidad de decisión en materia fiscal y dotarse de una Hacienda propia.

Asimismo, el BNG recoge en la iniciativa la necesidad de "revisar y mejorar la financiación local y la participación de las Entidades Locales en los tributos del Estado, asegurando criterios justos que no discriminen nadie y velando porque los ayuntamientos no se vean en el deber de asumir gastos extraordinarios por los denominados servicios impropios".

Por último, el BNG demandará al Gobierno central que materialice "lo antes posible" la condonación de la deuda para Galicia.