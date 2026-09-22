El BNG señala a PP y Vox como "autores intelectuales" de la agresión a una diputada en Ceuta

El diputado del BNG Néstor Rego durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 22 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Bloque Nacionalista Galego (BNG) en el Congreso, Néstor Rego, ha acusado este martes al PP y Vox de ser "los autores intelectuales" de la agresión sufrida este domingo por la diputada de Ceuta ya! Julia Ferreras, cuyo vehículo, en el que viajaban otras dos personas, fue atacado tras ser confundido con el de integrantes de la ONG navarra Negu Gorriak/Derecho a Techo, a la que los atacantes vinculan con la izquierda abertzale.

En rueda de prensa desde la Cámara Baja, Rego ha condenado esta actuación que, a su juicio, revela cuáles son las consecuencias de que el PP y Vox se dediquen a extender "discursos de odio" y a "provocar crispación" con objetivos políticos, partidistas o electoralistas.

"Estamos en un momento en que, el amparo que dan el PP y Vox a discursos claramente xenófobos, racistas, machistas y de supremacía" provoca que "los españolistas" protagonicen este tipo de actuaciones, ha insistido.

En este contexto, el nacionalista gallego ha cargado contra ambos partidos y les ha acusado de ser "los autores intelectuales" de esta agresión y de tener, por tanto, "una responsabilidad política" en extender "el odio a todo lo diferente e incluso el matonismo".

Por último, ha aprovechado para mostrar "el inmenso orgullo" que siente de la juventud de Galicia que, según ha resaltado, este lunes dio "un ejemplo de firmeza democrática y antifascista" confrontando estos "discursos de odio" en Santiago de Compostela.