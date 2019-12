El BNG se ve aún "distante" de Sánchez por la falta de concreción del PSOE a sus demandas

Publicado 18/12/2019 12:09:09 CET

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha asegurado este miércoles que está aún "distante" de votar a favor de la investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ante la falta de concreción del PSOE a las reivindicaciones en clave gallega planteadas por su partido.

Así lo ha puesto de manifiesto el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, tras la tercera reunión que ha mantenido junto a Rubén Cela, miembro de la Ejecutiva del partido gallego, con la portavoz parlamentaria del Grupo Socialista, Adriana Lastra, y su 'número dos', Rafael Simancas.

Rego ha querido dejar claro que el BNG aún no ha decidido cuál será el sentido de su voto en una hipotética investidura de Sánchez y que siguen con la misma disposición al diálogo que expresaron desde el primer momento, lo que no significa que su partido vaya a dar el PSOE "un cheque en blanco".

En este punto, se ha apresurado a recalcar que el acuerdo con el PSOE está aún "distante" porque tiene que basarse medidas concretas sobre la agenda gallega, y éstas aún no han llegado. "No nos sirven formulaciones genéricas o manifestaciones de voluntad porque en Galicia hay problemas --como los que afectan a los trabajadores de la industria electrointensiva o el precio de los peajes de la AP-9-- que requieren de una urgente resolución", ha señalado.

Pero Rego también cree que es necesario que de manera "clara y contundente" el PSOE diga que se van a revocar las reformas laboral y de pensiones, la LOMCE o la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida por sus detractores como 'Ley Mordaza'.

SEGUIRÁN HABLANDO

"Queremos un grado de concreción que aun no tenemos en este momento", ha insistido el representante del BNG, apuntando que, en todo caso, hay disposición por ambas partes a seguir dialogando para tratar de cerrar un documento a poder ser en los próximos días. Eso sí, aún no está fijado un nuevo encuentro.

Preguntado sobre si hay tiempo para sellar ese acuerdo antes de fin de año, para cuando el PSOE desea que Sánchez sea investido, Rego ha respondido que "si hay voluntad, siempre hay posibilidad de acordar", pero desconoce si el pacto con los socialistas llegará antes o después de que acabe 2019.

Sobre cuál será su voto en la investidura en caso de no alcanzar ningún acuerdo con el PSOE, Rego ha insistido en que su posición dependerá de que exista un pacto satisfactorio y que si éste no llega, "no habrá voto favorable" a Sánchez.

"En función de la las circunstancias veremos si es en contra o abstención", ha recalcado el nacionalista gallego, dejando claro, a renglón seguido, que la postura del BNG "dependerá exclusivamente de los intereses de Galicia y no de lo que hagan otras fuerzas".