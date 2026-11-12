BNG ve "injustificables" las cargas policiales en la huelga pero cree que no tiene sentido pedir la dimisión de Marlaska

Archivo - El diputado del BNG Néstor Rego - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El representante del Bloque Nacionalista Galego (BNG) en el Congreso, Néstor Rego, considera "absolutamente injustificables" las cargas policiales registradas durante la jornada de huelga electoral aunque defiende que no tiene sentido ya pedir la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.

"Sinceramente, no sé si tiene mucho sentido pedir más dimisiones de ministros a estas alturas, a menos de 20 días de las elecciones", ha manifestado Rego en declaraciones a los periodistas al término de la reunión de la Diputación Permanente.

Con todo, el nacionalista gallego ha denunciado esa actuación policial y ha destacado que "no es la primera vez" que esto ocurre, recordando en concreto las cargas que hubo recientemente en una manifestación antifascista "pacífica" que A Coruña.

"Lo que reclamamos es que este Gobierno, que se dice el más progresista de la historia, deje de coartar la libertad de expresión y de manifestación --ha dicho--. No puede ser que quien tiene la obligación legal de proteger derechos sea precisamente quien está vulnerándolos, particularmente el derecho de manifestación".

Pero, además, el BNG ha pedido que "de una vez por todas" se derogue la conocida como 'Ley Mordaza', aprobada por la mayoría absoluta del Gobierno de Mariano Rajoy, puesto que, según ha denunciado, se sigue aplicando como "un arma de control" de las movilizaciones sociales y la protesta social. "Y esto no es compatible con la democracia, no ya con un Gobierno que se dice progresista", ha insistido.