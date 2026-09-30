El BOE publica la incorporación de una parcela de la prisión de Ceuta entre los recursos para atender a migrantes

La Policía desaloja a los migrantes de playa Benítez, en Ceuta - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles una modificación del Real Decreto 681/2026, de 25 de agosto, por el que se declaró la situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta para incorporar una parcela perteneciente al centro penitenciario, cedida por el Ministerio del Interior, entre los recursos para atender a los migrantes que accedieron de forma irregular a la ciudad autónoma a finales de julio.

La modificación del Real Decreto afecta al anexo uno, donde se describen las capacidades y recursos de la Administración General del Estado y del sector público institucional estatal movilizados para atender a la crisis por la entrada de más de 72.000 migrantes desde Marruecos.

En el listado de instalaciones cedidas figuran también unos terrenos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de las dos parcelas del Puerto de Ceuta, así como terrenos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana en Loma Colmenar y de la empresa pública Casa 47.

La lista la completan los terrenos cedidos por el Ministerio de Defensa en Loma Margarita, en instalaciones de la Hípica, en el antiguo campo de fútbol del cuartel de caballería y en el Acuartelamiento K8, así como terrenos del Ministerio de Transición Ecológica de la explanada del Guano.