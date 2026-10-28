El BOE publica el luto oficial de tres días por el accidente en Urda (Toledo)

El AVE de Renfe colisionado con los vagones traseros del Iryo en Los Yébenes (Toledo), a 28 de octubre de 2026. - JUAN CARLOS LUCAS / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles el Real Decreto por el que se declara luto oficial por los fallecidos en el accidente ferroviario acaecido en Urda (Toledo) de tres días, desde esta medianoche hasta las cero horas del domingo.

En concreto, se declara luto oficial desde las 00.00 horas del día 29, hasta las 24 horas del día 31 de octubre de 2026, según el Real Decreto 949/2026 publicado en el BOE extraordinario y que ha consultado Europa Press.

Durante estos tres días, la Bandera Nacional ondeará a media asta en todos los edificios públicos y buques de la Armada.

En su visita al puesto de mando avanzado en el lugar del siniestro, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha adelantado la declaración del luto oficial a partir de este mismo jueves.

"España está de luto, abraza a sus víctimas y el Gobierno de España y todo el Estado está con las víctimas y con los familiares de las mismas", ha señalado.