Bolaños acusa a Abascal de querer controlar el público de su visita a La Revuelta: "Lo quiere llenar de ultras"

1131870.1.260.149.20261107155654 Archivo - El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, atiende a los medios. - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

Destaca que el presidente de Paraguay ha sido destituido por la quiebra del banco al que entregó la privatización de las pensiones

LEGANÉS (MADRID), 7 (EUROPA PRESS)

El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha acusado este sábado al líder de Vox, Santiago Abascal, de querer controlar el público que asistirá el próximo lunes a la grabación de su visita a La Revuelta, el programa de Televisión Española presentado por David Broncano. "Quiere llenar la sala de ultras", ha denunciado.

Bolaños ha aprovechado su intervención en un acto del PSOE en Leganés (Madrid) para recalcar que cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudió al mismo espacio hace unas semanas, lo hizo con el público que ya tenía previsto el programa.

"Qué valiente Abascal, que quiere poner el público él, la ultraderechita cobarde", ha afirmado el ministro. "¿Pero no éramos nosotros los que no podíamos salir a la calle?", ha preguntado al líder de Vox.

LAS ELECCIONES DE NUESTRA VIDA

Por otra parte, Bolaños ha llamado a una "movilización masiva" en las urnas el próximo 29 de noviembre para evitar que España vuelva a tener "ministros ultraderechistas", algo que, ha remarcado, no sucedía "desde la dictadura".

"Son las elecciones de nuestra vida", ha proclamado el ministro, que concurre en el número tres de la lista al Congreso que encabeza Pedro Sánchez, y que ha dado por hecho que el PSOE será "la fuerza más votada" en las generales.

En este contexto, ha acusado de "inventarse las encuestas" a quienes pronostican que el PP y Vox pueden llegar a juntos a 215 diputados. "Más quisiérais, no hay tanta gente de derechas en España", ha dicho, incidiendo en que el PSOE va "cada día mejor", frente a un PP que va "cada día peor" en los estudios demoscópicos.

"Toda la demagogia, todos los algoritmos trucados, todos los poderes, todo el dinero del mundo no valen para manipular a la gente que sabe que nosotros somos los suyos, los que les defendemos, y que ellos no miran por la gente y nunca lo harán", ha dicho, en referencia a la "internacional reaccionaria", representada en España, a su juicio, por el PP y Vox.

RECORTAR EL DERECHO A PONERSE ENFERMO

Con todo, ha llamado a los militantes socialistas a "explicar por tierra, mar y aire" lo que ha hecho el Gobierno socialista, por cuya gestión ha sacado pecho y a alertado de los planes que tienen los 'populares' y Vox con asuntos como la "privatización" de las pensiones o las bajas laborales.

En este punto, ha llamado la atención sobre el hecho de que Santiago Peña acaba de ser destituido como presidente de Paraguay "porque privatizó el sistema público de pensiones, ha quebrado el banco que soportaba la parte privada" y hoy "están riesgo" esas prestaciones.

También ha avisado de que detrás de la propuesta de Alberto Núñez Feijóo de que sean las mutuas laborales las que gestionen la bajas se esconde un intento de "recortar a los trabajadores también el derecho a ponerse enfermos".