Bolaños acusa a Ayuso de insultar a Sánchez y a pueblos enteros por llamar "narcoestados" a los reunidos en Barcelona

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, durante un pleno en el Congreso de los Diputados, a 15 de abril de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha acusado hoy en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, que la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está insultando a Pedro Sánchez y a "pueblos enteros" por calificar de "narcoestados" a los dirigentes de países que se reúnen en Barcelona este fin de semana en las cumbres que se celebrarán en la ciudad condal.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado así desde Bruselas, tras un encuentro con empresarios, contra la IV Reunión en Defensa de la Democracia organizada por Sánchez y el presidente brasileño Lula da Silva, a la que se suman una decena de jefes de Estado y de Gobierno de izquierda, entre ellos, los presidentes de Colombia, Gustavo Petro; Uruguay, Yamandú Orsi; o Sudáfrica, Cyril Ramaphosa.

En opinión de la máxima representante de la comunidad de Madrid, mañana se pondrán ver dos fotos diferentes, una que representa la reunión "del mundo libre" en alusión a su encuentro con la líder venezolana María Corina Machado, que se encuentra de visita en España, y otra de "narcoestados en torno al presidente Sánchez que quiere erigirse como el líder de una confederación de algunos países que no se caracterizan precisamente por ser democracias liberales".

El titular de Justicia ha considerado estas palabras como un "insulto y una falta de respeto a pueblos enteros, al pueblo de Brasil, al pueblo de Colombia, al pueblo de México, a países amigos de España" y también al presidente del Gobierno.

Dicho esto, Félix Bolaños ha señalado que en el rato que llevaba en la entrevista le habían preguntado ya por varios insultos que ha recibido el Gobierno por parte de la derecha y la ultraderecha.

"Son todas faltas de respeto intentando polarizar al máximo e intentando deshumanizar lo que vamos a hacer este fin de semana en Barcelona", es decir, una cumbre socialdemócrata para demostrar al mundo que hay una alternativa a las políticas xenófobas, ultras e injustas.

Se trata, ha dicho, de una "alternativa" que "apuesta por lo multilateral, por los acuerdos, por la diplomacia y por políticas progresistas".

DILEMA: SOCIALDEMOCRACIA O BARBARIE

En su opinión, hoy el mundo está ante un dilema "bien claro: socialdemocracia o barbarie" ya que según el ministro, o se practican políticas socialdemócratas, capaces de que las sociedades estén más cohesionadas y sean más justas o "nos vamos a la barbarie".

Ha puesto como ejemplo el acuerdo que han realizado PP y Vox en Extremadura; las declaraciones de la presidenta de la comunidad de Madrid o el insulto del líder de Vox, Santiago Abascal, que ayer llamó hijo de puta al presidente del Gobierno: "Son todo ejemplos de cuál es la política de ultraderecha".

También se ha referido a los acuerdos que ha llegado el Gobierno con la Iglesia, un total de cuatro que convierten, según él, al Ejecutivo de Sánchez, al que más pactos ha alcanzado. Entre ellos ha citado el acuerdo para que los bienes inmatriculados vuelvan a sus propietarios o que el valle de Cuelgamuros no fuera un mausoleo del dictador.

LA IGLESIA, ORGANIZACIÓN PLURAL Y SECTORES POCO CONTEMPORÁNEOS

Sobre este último ha señalado que "está en marcha el proyecto de hacerlo lugar de memoria" y en cuanto a las críticas que ha recibido al respecto de algunos integrantes de la Iglesia, ha dicho que ésta es una "organización plural y dentro de ella hay sectores poco contemporáneos y entienden peor que el Valle de Cuelgamuros" sea lugar de Memoria.

En este sentido, ha recordado que el acuerdo lo firmó él y no con el Cardenal Cobo, sino con el Vaticano, del que ha dicho que está comprometido en que el Valle de los Caídos sea un lugar de memoria y no el mausoleo de un dictador.

Sobre los presupuestos, ha recalcado que se presentarán sin precisar cuándo y ha admitido que dado que la realidad política es "compleja" porque España, como el resto de los países, se está viendo afectada por decisiones de política internacional que no comparte, no son capaces aún de tener un cuadro macroeconómico previsible. Pero aún así, ha insistido en que presentarán los presupuestos.

Finalmente se ha felicitado por que el Rayo Vallecano se haya clasificado en la competeción europea Conference. En su opinión es algo histórico y un hito para que un equipo como el Rayo: "Un gran día apra Vallecas y todos los que somos seguidores del Rayo".

Sin embargo, se ha quejado del estado en el que se encuentra el Rayo Vallecano y ha culpado a la Comunidad de Madrid de que no haya un estadio decente en Vallecas ya que es la propietaria de la instalación deportiva.