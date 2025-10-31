Bolaños acusa a Mazón de provocar "dolor a las víctimas" y cree que es razón suficiente para que se vaya

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, a su llegada al homenaje a las víctimas de la dana, en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, a 29 de octubre de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Eduardo Manzana - Europa Press

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado que la "presidencia de la Comunidad Valenciana, del señor Mazón, provoca dolor a las víctimas" y opina que ese es el "motivo fundamental" por el que el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, debe dimitir.

Así ha reaccionado el ministro en una entrevista en 'La hora' de La 1, recogida por Europa Press, al ser preguntado por el periodo de reflexión que se ha dado Carlos Mazón tras el funeral por las víctimas de la dana celebrado el pasado miércoles, con motivo del primer aniversario de la tragedida, donde fue increpado por algunos familiares de las víctimas.

"La duda es si va a dimitir él, si va a ser su partido el que le aparte o si van a ser los valencianos los que le pongan de patitas en la calle", ha espetado el ministro respecto a la falta de futuro político del popular que, ha asegurado, es "evidente".

Además, el líder de la cartera de Justicia ha insistido en que "había muchas víctimas que cuando le vieron rompieron a llorar", lo cual, ha asegurado, es motivo "más que suficiente" para que "de un paso al lado" y de esta manera, las víctimas puedan tener más "reparación" y "tranquilidad".

Bolaños ha incido en que las víctimas "recordaban a sus hijos, a sus padres, a sus madres que habían fallecido en la riada" porque, ha explicado, consideran que, tanto la Comunidad de Valencia como el departamento de emergias, podrían "haber hecho algo más".

Por otro lado, ha aprovechado para etiquetar la actuación del presidente autonómico de "negligente" y para rememorar que a los "diez minutos" los dirigentes de la patronal valenciama desmintieron al presidente, cuando dijo que, durante la dana, estaba comiendo con ellos.