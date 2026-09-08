Bolaños asegura que tardó "30" y "70 minutos" en autorizar más jueces para Ceuta frente a los "29 días" que afea el PP

1115323.1.260.149.20260908175041 El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante la sesión de control en el Senado - JESUS HELLIN - EUROPA PRESS

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido que el Ministerio tardó "treinta minutos" en autorizar el primer juez de refuerzo para Ceuta después de que lo solicitara el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y "setenta" en hacerlo con el segundo, frente a los "29 días" que le ha criticado el PP.

"Los jueces le pedían a gritos, socorro y que actuase. 29 días. Un juez con ochenta mil personas más, en una única cita", le ha reprochado la senadora 'popular' María José Pardo Pumar durante la sesión de control al Gobierno en el Senado celebrada este martes.

Pardo Pumar ha preguntado al ministro por "el verdadero motivo" para que Justicia aún "no haya convocado la comisión mixta para 'ultimar' el protocolo de medidas de apoyo y refuerzo a tribunales cuya ratificación habría evitado demoras como en Ceuta". "Si lo necesitan, que lo pidan. ¿Y usted qué pasa? ¿Para qué está de ministro de Justicia?", le ha reprochado.

El ministro ha reiterado que, para que Justicia pueda autorizar jueces de refuerzo, tiene que haber una solicitud previa del CGPJ, que se produjo el 27 de agosto. "¿Cómo hace usted una crítica tan cruel al Consejo General del Poder Judicial y al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía? ¿Cómo se atreve a atacar la independencia judicial?", le ha cuestionado Bolaños.

Asimismo, el titular de Justicia ha defendido que, del mismo modo, las peticiones que dependen del Ministerio, como fiscales, abogados del turno de oficio o funcionarios, se atendieron "inmediatamente".

"Estas son las demoras que se han producido", ha sostenido irónicamente el ministro. Así, Bolaños ha defendido que el 31 de julio, cuando aún se estaba produciendo el "episodio migratorio en Ceuta" --un término que le ha criticado Pardo Pumar, quien ha calificado lo ocurrido de "invasión"--, el Ministerio ya contactó con el CGPJ para explicarles que autorizarían "todos los refuerzos" solicitados.