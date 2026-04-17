Bolaños avisa de que vigilará la aplicación del pacto en Extremadura: lo llevará al TC si discrimina o recorta

Félix Bolaños durante la celebración del 20 aniversario del programa de laSexta, 'El Intermedio', a 16 de abril de 2026, en Madrid (España). - José Oliva - Europa Press

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha advertido hoy al PP y a Vox que el Gobierno vigilará la aplicación del pacto de investidura en Extremadura y recurrirá al Tribunal Constitucional todo lo que sea discriminatorio para las personas, suponga recortes de derechos o vaya contra la Ley de Memoria Democrática.

Así lo ha señalado Bolaños en una entrevista en 'Al Rojo Vivo' de La Sexta, recogida por Europa Press, en la que ha advertido de que el Ejecutivo va a estar "muy vigilante" en la implementación de este acuerdo, que ha calificado de "ultra", en Extremadura.

"Vamos a llevar a los tribunales y en particular al Tribunal Constitucional todo lo que sea discriminatorio y todo lo que sean recortes de derechos", ha exclamado.

También ha señalado que declarar la cruz de los Caídos de Cáceres como bien de interés cultural, que incluye el pacto, es "absolutamente contrario a la Ley de Memoria Democrática que está en vigor desde el año 2022".

Por ello, ha recalcado que el Gobierno llevará a los tribunales todo aquello que sea contrario a la ley y contrario a la Constitución: "Iremos a los tribunales ordinarios y también al Tribunal Constitucional cuando sea necesario".

En este sentido, ha querido dejar claro que el Ejecutivo de Pedro Sánchez va a ser la "garantía de que no va a haber recortes de derechos en ninguna materia, ni en materia sanitaria ni en materia de memoria".

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