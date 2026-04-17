Rego avisa al PP y Vox de que no podrán cumplir su pacto "racista" en Extremadura ya que seguiran acogiendo a migrantes

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, durante el acto de entrega de las llaves de 83 viviendas en régimen de alquiler para jóvenes, a 11 de abril de 2026, en Rivas Vaciamadrid, Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha avisado este viernes al PP y a Vox de que no podrán cumplir los puntos sobre menores migrantes de su pacto "racista" en Extremadura puesto que "va a seguir haciéndolo".

En una publicación en la red social 'Bluesky', recogida por Europa Press, la ministra de Sumar ha respondido al pacto entre la líder 'popular' en Extremadura, María Guardiola, y Vox con el que han acordado su investidura como presidenta autonómica, cargando contra los puntos en los que se rechazan el reparto de inmigrantes.

"Que nadie se engañe: el pacto racista entre PP y Vox en Extremadura sobre niños y niñas migrantes no acompañados es papel mojado", ha espetado Rego.

Sobre ello, ha agregado que la legislación contempla una "acogida digna" y, así como "la han cumplido todos los territorios" hasta ahora, las autonomías "van a seguir haciéndolo". Por eso, ha advertido de que "quien piense en incumplir la ley, ya sabe cuáles son las consecuencias".