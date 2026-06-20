Bolaños cree que el auto de Peinado deja "un día nefasto para la Justicia": "La verdad y la razón acabarán imponiéndose"

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 17 de junio de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha afirmado este sábado que es un día "nefasto para quienes creen en la Justicia" tras el auto del juez Juan Carlos Peinado por el que acuerda abrir juicio oral con jurado popular a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Pese a ello, el ministro ha asegurado en X que sigue confiando en la Justicia y ha expresado su convencimiento de que "la razón y la verdad se acabarán imponiendo". "Pese a todo, yo sigo confiando en ella y sé que la razón y la verdad se acabarán imponiendo", ha indicado.

Bolaños ha concluido su mensaje preguntándose "quién reparará el daño causado" tras la decisión judicial sobre Begoña Gómez.