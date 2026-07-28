Bolaños, tras la decisión del CGPJ de archivar su queja contra Peinado: "Hace daño al buen nombre de la Justicia"

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en una foto de archivo. - Mateo Lanzuela - Europa Press

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia, Félix Bolaños, ha considerado que la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de archivar su reclamación contra el juez del 'caso Begoña Gómez', Juan Carlos Peinado, "hace daño al buen nombre de la Justicia".

La Comisión Permanente del CGPJ ha acordado por mayoría remitir al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la queja contra Peinado por sugerir que la Policía podría ayudar a la esposa del Presidente del Gobierno a fugarse, al tiempo que ha archivado las diligencias planteadas por el ministro Félix Bolaños.

La decisión se ha adoptado por mayoría, aunque se han formulado votos particulares discrepantes, según el órgano de gobierno de los jueces.

"Trece meses después, y con la jubilación a la vista, el CGPJ decide remitir al TSJ de Madrid solo dos diligencias por faltas leves y archivar el resto", ha afirmado Bolaños en un mensaje en su cuenta oficial de 'X', recogida por Europa Press.

En ese contexto, el ministro de Justicia ha sostenido que la decisión "del grupo conservador" ante comportamientos "indefendibles" hace "daño al buen nombre de la Justicia".

BOLAÑOS PROTESTÓ POR "ACTUACIONES ANÓMALAS" DE PEINADO

El ministro protestó después de considerar que Peinado llevó a cabo "actuaciones anómalas", como la petición de magistrado de un vehículo oficial para acceder al Palacio de la Moncloa o "de una tarima para ubicarse físicamente, en una posición más alta" que el ministro, así como de la interrupción de la testifical "para que el ministro saliera a consultar un dato que había asegurado desconocer".

Ahora, la comisión considera que las quejas se refieren a cuestiones "accesorias de la declaración judicial" y están basadas en "interpretaciones de las normas procesales que pueden ser discutibles, pero que no alcanzan relevancia disciplinaria y no supusieron la vulneración de ningún derecho del testigo".

Asimismo, reconoce que "aunque la diligencia se desarrolló en un clima de tensión, no hubo desconsideraciones explícitas al declarante".