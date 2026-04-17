Bolaños descarta irregularidades de Armengol y remarca que Sánchez no sabía nada de tramas de Ábalos y Cerdán

Archivo - El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, a 11 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha señalado este viernes que no aprecia "ninguna irregularidad" de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, en la compra de mascarillas durante la pandemia, cuando presidía las Islas Baleares. A la par, ha defendido que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "no tenía ninguna información" sobre presunta corrupción de los que fueron secretarios de Organización en el PSOE, el exministro José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

Tras el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que analiza la contratación de material sanitario por parte de Baleares, Bolaños ha indicado que "lo que ha demostrado es lo que ella ha venido diciendo es así, que las adjudicaciones de contratos ella no las tomaba en el Gobierno balear".

A su entender, lo que hacía "era desviar a los servicios técnicos, a los que tienen que licitar, al Servicio de Salud, para tomar las decisiones y comprar lo que correspondiera", según ha indicado en una entrevista con La Sexta, recogida por Europa Press.

"Pero no creo que de este informe se esté derivando ninguna ni siquiera irregularidad", ha asegurado, antes de pedir que se tenga en cuenta el "contexto" de la pandemia.

Ha incidido en que tanto las comunidades autónomas como el Estado había preocupación por la necesidad de conseguir material sanitario y ha defendido que, "el que se lleve la pasta a la cárcel", hay que perseguirle "sin piedad".

Al ser preguntado si el presidente del Gobierno conocía el comportamiento de Ábalos, que está siendo juzgado en el Tribunal Supremo por presuntas irregularidades en la adquisición de mascarillas cuando era ministro de Transportes, Bolaños ha asegurado que si lo hubiera sabido, no habría mantenido su confianza en él.

SI SÁNCHEZ LO HUBIERA SABIDO, ÁBALOS NO SERÍA DIPUTADO "Sánchez le cesó en julio de 2021, pero es verdad que luego fue a las listas electorales en 2023", ha reconocido, para añadir que entonces, "evidentemente, el presidente del Gobierno no tenía ninguna información, porque si no, no hubiera ido en las listas".

Respecto a Cerdán, investigado en la Audiencia Nacional por el 'caso Koldo', el ministro ha afirmado que el Gobierno tuvo la "primera información" cuando se publicó "el informe de la UCO, cuando lo conoció toda España, y se vio y se notó".

"Evidentemente, si hubiera tenido alguna información el presidente del Gobierno, no hubiera sido nombrado secretario de Organización", ha subrayado, en referencia a la renovación meses antes de Cerdán en ese puesto en el PSOE.

El ministro ha manifestado que desde el Gobierno "han dejado trabajar a la UCO como policía judicial, en ese procedimiento, con total libertad, sin ninguna injerencia". "Nos hemos enterado cuando ha habido informes policiales que han acreditado hechos que no conocíamos, que desconocíamos", ha insistido.

Y ha querido recalcar que Sánchez asumió su responsabilidad "pidiendo disculpas a los ciudadanos públicamente": "Porque han sido nombramientos que, con la información que tenemos ahora, se pone de manifiesto que no fueron los mejores".

Bolaños ha señalado que le "repugna" la corrupción y "más cuando tiene que ver con gente relacionada con el PSOE", y ha pedido no extender "la sospecha" a todo el partido.

"Esto es un caso que afecta a dos personas. Está juzgándose. Los tribunales lo tienen en su mano, condenarán o absolverán, será una sentencia, seguro, justa. Pero que no se generalice", ha concluido, para añadir que él lo está respetando con el PP de Alberto Núñez Feijóo, al que no culpa de la 'Operación Kitchen', el presunto operativo parapolicial orquestado desde el Gobierno de Mariano Rajoy para robar información al extesorero del partido Luis Bárcenas.