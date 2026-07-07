Bolaños destaca la "cooperación extraordinaria" con Turquía después de denegar un juez a Begoña Gómez viajar con Sánchez

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños (i), durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a 7 de julio de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha apuntado este martes que existe una "cooperación judicial y policial extraordinaria" con Turquía, después de que un juez impidiera a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajar con él a la cumbre de la OTAN al tener vigente la medida cautelar de retirada del pasaporte.

Asimismo, Bolaños ha expresado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que esa cooperación es igual con Reino Unido, donde el juez Antonio Viejo, en sustitución del magistrado instructor Juan Carlos Peinado, sí que ha autorizado a Gómez a volar a Londres para la graduación de su hija.

El ministro ha señalado que "ni el Reino Unido ni Turquía son parte del espacio europeo de seguridad, libertad y justicia". "Si bien con ambos países tenemos una cooperación judicial y policial extraordinaria", ha apostillado.

Y ha asegurado que, en el caso de Turquía, hace poco se reunió en Madrid con el ministro turco de Justicia y repasaron "todas las materias pendientes para reforzar esa cooperación judicial". A ello ha añadido que él viajará a ese país "en los próximos meses" para devolver la visita a su homólogo.

Dicho eso, Bolaños ha reiterado que las medidas cautelares que impuso Peinado a la esposa de Sánchez --también la prohibición de salir de España y firmas quincenales en sede judicial-- "son simple y llanamente innecesarias, porque hay riesgo cero de que Begoña Gómez eluda la acción de la justicia en ningún caso".

El juez Viejo estimó este lunes parcialmente la solicitud de Gómez y le permitió viajar a Londres entre los días 8 y 10 de julio, devolviéndole para ello momentáneamente el pasaporte, que tendrá que devolver al juzgado a su regreso a España el 13 de julio.