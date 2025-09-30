Bolaños dice que el plan de Trump para Gaza debe contemplar que las dos partes se sientan "cómodas" y representadas

1013709.1.260.149.20250930164611 El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (i), y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños (d), durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 30 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha remarcado este martes el apoyo del Gobierno al plan anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para lograr la paz en Gaza, aunque ha defendido que la propuesta debe contemplar que "las dos partes" enfrentadas en el conflicto se sientan "cómodas" y "representadas".

Así lo ha manifestado en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Senado al ser preguntado por la iniciativa del dirigente norteamericano, que incluye la entrega de los rehenes secuestrados por Hamás y el compromiso de que Israel no ocupará ni se anexionará Gaza, entre otros puntos.

"Nosotros queremos cualquier plan de paz en el que se sientan representadas las dos partes. Es un plan de paz para que acabe ese exterminio que se está produciendo con la población palestina y, por tanto, contará con nuestro respaldo. Ha de ser, eso sí, representativo, en el que se sientan cómodas las dos partes en conflicto", ha comentado el ministro.