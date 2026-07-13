Bolaños dice que Sánchez contó a Trump que España ha llegado al 2,1% del PIB en defensa y "no se comprometió a nada más"

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños - Francisco J. Olmo - Europa Press

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le contó en la cumbre de la OTAN en Ankara al jefe del Ejecutivo de Estados Unidos, Donald Trump, "la verdad" y lo que España ha "hecho" en materia de defensa y ha asegurado que Sánchez "no se comprometió a nada más" con Trump.

En una entrevista en 'Las mañanas de RNE', recogida por Europa Press, preguntado por la conversación entre ambos mandatarios que cambió la percepción de Trump sobre España, que pasó de "aliado horrible" a "país cumplidor", Bolaños ha defendido que, entre otras cosas, Sánchez explicó al dirigente ameriacano "el aumento de la inversión de los últimos años" o que España tiene "el dispositivo quizás de los más altos en distintas operaciones de la OTAN en países que tienen conflictos".

"Le contó la verdad y le dijo lo que hemos hecho", ha insistido el titular de Justicia para detallar que España ha combinado la defensa de la soberanía del país y la defensa del estado del bienestar "no aumentando al 5 por ciento del gasto militar", pero cumpliendo con "los compromisos adquirirdos".

En este sentido, Bolaños ha recordado que España ha alcanzado ya el 2,1 por ciento del gasto en defensa y que hay 850 soldados españoles en el Ártico, en los Bálticos y en Turquía. Asimismo, ha reconocido que "Sánchez no se comprometió a nada más".

El ministro ha concretado que el presidente del Ejecutivo español "se ha encargodo de recordar" todo esto a Donald Trump para mostrar que España es "un aliado fiel y leal que cumple sus compromisos en el seno de la OTAN".

"Yo creo que en el seno de la OTAN se escuchó al presidente del Gobierno y se comprendió cuáles son los motivos de España y además también se entendió que estamos cumpliendo", ha reiterado Félix Bolaños.