Bolaños espera una sentencia "justa" del Fiscal General: no sería prudente dar mi opinión en "plena deliberación"

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, interviene durante el foro Metafuturo 2025, en el Ateneo de Madrid. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado hoy que espera una "sentencia justa" sobre el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortíz, por parte del Tribunal Supremo, pero no ha querido pronunciarse sobre si ésta debe ser absolutoria, como señaló Pedro Sánchez, porque cree que "no sería prudente" dar su opinión en "plena deliberación" de los jueces.

Así se ha pronunciado el titular de Justicia durante su intervención en el foro Metafuturo, organizado por Atresmedia, y recogida por Europa Press, en la que le han preguntado sobre qué sentencia espera del Tribunal Supremo, donde se ha celebrado el juicio contra el Fiscal General, acusado de revelación de secretos del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Bolaños ha recordado que estos días estará deliberando la Sala Segunda y él y quiere ser "muy respetuoso con los magistrados del Tribunal Supremo" para dictar una sentencia de la que está seguro que será "justa".

Al insistirle sobre si no cree, como dijo Pedro Sánchez, que la sentencia debería ser absolutoria, el ministro ha señalado: "en plena deliberación, que es en lo que están ahora, creo que no sería prudente por mi parte que yo diera mi opinión sobre el procedimiento judicial".

Al respecto ha recordado que en otros momentos ha dado su opinión, pero cree que ahora tienen que ser "muy respetuosos con el trabajo de los magistrados de la Sala Segunda del Supremo y esperar unos días a que se conozca la sentencia que dictarán".