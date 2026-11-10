Bolaños no dice si apoya el indulto al exfiscal pero destaca que "todos los Gobiernos en funciones han dado indultos"

Archivo - El ministro de Justicia, Félix Bolaños (i), y el exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz (d) se saludan en la toma posesión de Teresa Peramato como Fiscal General del Estado, en la Fiscalía General del Estado, a 11 de diciembre de 2025, - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha rechazado aclarar si el Ejecutivo indultará al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, mientras se encuentre en funciones, aunque ha advertido que ha sido una práctica habitual de anteriores Ejecutivos.

"Soy la persona menos indicada para dar mi opinión porque soy quien tiene que elevar la propuesta al Consejo de Ministros", ha indicado Bolaños en una entrevista en 'La noche en 24h', recogida por Europa Press, y ha añadido que dará su opinión al respecto.

Sin embargo, ha incidido en que tiene que estudiar el expediente "en profundidad" antes de "hacer la propuesta al Consejo de Ministros". Acto seguido, ha aseverado que "todos los gobiernos en funciones han concedido indultos".

El Tribunal Supremo (TS) condenó a Ortiz a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador --novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso--, a quien ordenó indemnizar con 10.000 euros por daños morales.