Bolaños pide al PP que aclare si se reunió con Koldo García y Leire Díez: "¿Cuál era el objetivo?"

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante la inauguración de la reunión de directores y directoras de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) y de los Institutos Nacionales de Toxicolo - Fernando Otero - Europa Press

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha pedido al PP que aclare si hubo reuniones en las que se ofrecía dinero y el "objetivo" de los encuentros con el exasesor ministerial Koldo García y la exmilitante socialista Leire Díez.

Así se ha pronunciado después de Leire Díez, imputada por coordinar la presunta trama que se investiga en la Audiencia Nacional para desbaratar causas judiciales que afectan al Ejecutivo de Pedro Sánchez, señale en su libro ('Desmontando las Cloacas') que abogados afines al PP, al igual que intentaron hacer con el exasesor del ministro José Luis Ábalos, ofrecieron dinero a cambio de informaciones contra el presidente del Gobierno.

En una entrevista en 'RNE', recogida por Europa Press, el ministro ha lanzado "algunas preguntas" al partido de Alberto Núñez Feijóo. "Lo fundamental es si el PP ha ofrecido dinero a Koldo García", ha indicado Bolaños, que ha recordado que los 'populares' primero negaron una reunión y luego parece "que sí ha sido". "Entonces tendremos que saber exactamente qué pasó con esa reunión", ha aseverado.

Dicho esto, Bolaños ha planteado "para qué" se habría reunido Koldo García y Leire Díez con el PP. "¿Iban a hablar del tiempo o era algún otro objetivo?", ha indicado, para insistir después en que son preguntas que se "tienen que aclarar" porque "ofrecer dinero para acusar falsamente de delitos al presidente del Gobierno, a su mujer, a miembros del Gobierno, es gravísimo".

PP: "AHORA ME CUADRA POR QUÉ EL PSOE NO SE HA QUERELLADO CONTRA ELLA"

Desde el PP han señalado que la acusación de Leire Díez explica por qué el PSOE no llevó a los tribunales a la exmilitante socialista. "Tras ver esa noticia, ahora me cuadra más por qué el PSOE no se ha querellado contra ella", han señalado fuentes del PP.

La cúpula del PP ha negado haber ofrecido pagos a Koldo García para difamar a Sánchez. El propio Feijóo dijo esta semana que el partido "jamás" ofreció nada al exasesor ministerial, quién ha asegurado haber pactado con el hasta ahora abogado del PP el pago de sus defensas y de un millón de euros a cambio de información para "derrocar" a Pedro Sánchez.

En su libro, titulado 'Desmontando Las Cloacas: Diez años de policías, fiscales y periodistas en el archivo de Patricia López', Leire Díez detalla a lo largo de más de 400 páginas su versión de los hechos.

Así, la exmilitante socialista asegura que "satélites" del PP le ofrecieron dos millones de euros y el pago de su defensa para que "mintiera sobre Pedro Sánchez". Según explica, el encargo era el mismo" que Koldo declaró ante el Supremo, "atacar al Gobierno inventándose cosas".

"A mí la oferta me llegó acompañada de advertencias sobre mi situación judicial y de promesas de 'ayudas' para quienes participáramos en aquel trampantojo de justicia", precisa la exmilitante socialista.