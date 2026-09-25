Bolaños rechaza la expropiación de vivienda que exige Sumar y asegura que avanzan para aprobar el decreto este martes

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Felix Bolaños, en una comparecencia en Bilbao - H.BILBAO-EUROPA PRESS

BILBAO 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha rechazado la exigencia de Sumar de expropiar el piso en el que vivía Maricarmen, la vecina de 87 años desahuciada de su piso en Madrid, aunque asegura que avanzan en las negociaciones para aprobar el real decreto con medidas de Vivienda el próximo martes 29 de septiembre en el Consejo de Ministros.

El ministro ha dicho que no es partidario de fórmulas de expropiación "que no llevan a ninguna parte y no tienen encaje claro en la Constitución española", descartando así la propuesta del socio minoritario de la coalición, que considera que la recuperación de la casa de la mujer desahuciada será un mensaje para el resto de actores económicos sobre la determinación del Ejecutivo por la defensa del derecho a la vivienda.

SOLUCIONES "INTEGRALES"

Por el contrario, Bolaños considera que hay que buscar soluciones que sean "integrales" para la generalidad de la gente que tiene problemas para acceder a una vivienda, tanto en régimen de alquiler como de compra. "Para que sea más fácil acceder a una vivienda en alquiler o en propiedad y para evitar también desahucios tan horribles como el que pudimos ver el pasado miércoles de Maricarmen", ha apuntado en declaraciones a los medios en Bilbao.

Además, ha asegurado que trabajan para poder aprobar un real decreto ley con "medidas potentes para facilitar el acceso a una vivienda asequible" este mismo martes, en el que sería el primer Consejo de Ministros desde el desahucio de Maricarmen.

Hasta el momento el Gobierno no había fijado una fecha para volver a aprobar estas medidas, después de que el último decreto de Vivienda fuese tumbado dos veces en el Congreso con los votos de PP, Vox y Junts.

Pero este viernes Bolaños ha asegurado que se van a "dejar la piel" y considera que es bueno que las conversaciones que están manteniendo con los distintos grupos parlamentarios sean "discretas" y que se trabaje "fuera de foco". "Y que vayamos avanzando poco a poco para que podamos lograr el objetivo de aprobar el martes en Consejo de Ministros este decreto ley sobre vivienda", ha añadido.

TODOS TIENEN VOLUNTAD DE APROBARLO

El resposable de relaciones con las Cortes ha asegurado que están hablando con todos los que "desean llegar a un acuerdo" y aprobar de inmediato un paquete de medidas "completo y potente".

Ante los planteamientos de Junts y Podemos, que hasta ahora mantenían vetos cruzados en este decreto, les ha pedido "altura de miras y responsabilidad" porque se está "ante un problema complejo". No obstante, ha asegurado que todas las formaciones que están hablando "tienen la voluntad de aprobar medidas para facilitar el acceso a una vivienda asequible".

"A partir de ahí, cuando las conversaciones y las negociaciones son públicas, se dificultan muy mucho la llegada a un acuerdo. Por eso, creo que tenemos que volver a los clásicos, conversaciones privadas, acuerdos públicos", ha añadido.

En concreto, sobre la postura de Junts ha indicado que están hablando con esta formación para llegar a un acuerdo y aprobar el Real Decreto Ley pero ha insistido en que no solo con Junts, porque el Parlamento español es "muy plural y fraccionado".

Por lo tanto, ha asegurado que tienen que "hablar, consensuar y acordar" con diferentes grupos parlamentarios con "intereses que son distintos". "Tenemos que conciliarlos en unas medidas que puedan facilitar el acceso a la vivienda a un precio asequible a los ciudadanos que tienen dificultades en este momento", ha manifestado.

Además, ha añadido que todas las manifestaciones que se están produciendo en España para defender el derecho a una vivienda a un precio asequible cuentan "con el respeto del gobierno de España". "Claro que sí, porque estamos ante un problema que estamos intentando solucionar", ha añadido.