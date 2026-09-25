Sumar proclama que peleará la expropiación del piso de Maricarmen tras decir Bolaños que no es partidario

1120237.1.260.149.20260925143249 El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante una jornada en el Congreso de los Diputados, a 21 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha reafirmado que Sumar va a pelear que el Gobierno apruebe la expropiación del piso del que fue desahuciada Maricarmen y ha defendido que es una medida de "sentido común" y amparada en la legislación.

Así lo ha trasladado en declaraciones a los medios tras reunirse junto a la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, con una vecina de 82 años del barrio madrileño de Latina a la que una empresa inmobiliaria quiere desahuciar, al ser cuestionado por la posición del ministro de Justicia, Félix Bolaños.

TABLERO DEL MONOPOLY

Bustinduy ha desgranado que hay que mandar un mensaje a los fondos de inversión de que no se puede jugar con la vida de la gente como si fuera un "tablero del monopoly" y ha aclarado que la expropiación del piso de Maricarmen y el decreto de vivienda son "dos expedientes separados".

Respecto al caso de la anciana Maricarmen, el ministro Bustinduy ha exclamado que aquí ha habido un "fondo buitre", en referencia a Urbagestión, que ha "desafiado" al Gobierno y al conjunto de la sociedad "negándose a mediar, rechazando las ofertas de compra del inmueble, rechazando hasta las donaciones voluntarias que se habían hecho anónimas, en el último minuto, para pagar el precio que el mismo fondo había puesto" de alquiler.

Por tanto, ha agregado que no se puede pasar por encima de la "decncia" y la "moral", insistiendo que el Gobierno no puede dejar que "esto quede aquí" porque cuenta con herramientas, como fija la propia Carta Magna, que establece que "la propiedad privada tiene límites" y que la propiedad tiene una "función social". Por tanto, van a pelear que se apruebe esa expropiación de la cada de la que fue desahuciada Maricarmen.

En esta línea, la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha proclamado que van a seguir "peleando" para que se expropie el piso en el que residía Maricarmen al remarcar que el Ministerio de Vivienda planteó al fondo propietario adquirilo y "se negaron".

"Es el momento de dar este paso por Mari Carmen. Los fondos buitre que están haciendo negocio con la vida de la gente deben saber que el Gobierno de España va a defender el derecho constitucional a la vivienda", ha exclamado tras mantener una reunión con el Partido de la Izquierda Europea (PIE) en Madrid.