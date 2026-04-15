Bolaños reivindica el derecho a criticar al juez Peinado y el PP le ve "perfectamente" como ministro de Orban

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, durante un pleno en el Congreso de los Diputados, a 15 de abril de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido este miércoles su derecho a denunciar "cualquier injusticia" y a criticar resoluciones judiciales "con argumentos jurídicos", mientras que la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, le ha reprochado sus "ataques" a los jueces y le ha espetado que se ha convertido en "un ministro que hubiera podido ser perfectamente ministro del (exmadantario húngaro) Viktor Orban".

En la sesión de control en el Congreso, Muñoz ha acusado a Bolaños de haber "traspasado los límites de cualquier demócrata" por haber "atacado a un juez con nombres y apellidos", en referencia a Juan Carlos Peinado, el magistrado que recientemente ha procesado a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, por cuatro delitos.

La diputada 'popular' ha rechazado que el titular de Justicia pueda escudarse en una opinión personal las críticas al magistrado, calificando de "vergonzosas" sus actuaciones en el llamado 'caso Begoña'. "Cuando un ministro del Gobierno de España da una rueda de prensa no da su opinión personal, da la opinión del Gobierno", ha afirmado.

Muñoz ha explicado además que Peinado "no es su problema, es su excusa" y que el Ejecutivo le está "utilizando para lanzar un mensaje a todos los jueces de este país". "Si a alguien se le ocurre investigar al Gobierno, esto es lo que les va a pasar. Un linchamiento personal y profesional", ha dicho, antes de añadir que Bolaños ha "mentido", ha "atacado a jueces, a fiscales, a magistrados, al Tribunal Supremo" y ha "intimidado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por escrito".

"VOY A DENUNCIAR CUALQUIER INJUSTICIA QUE VEA"

En su respuesta, Bolaños ha replicado a Muñoz que ella le pide que vea "una injusticia" y no haga "nada para remediarlo", que se calle y baje "la cabeza". "Eso ustedes, que son de derechas, que conviven con naturalidad con la injusticia, lo podrán hacer, pero yo no. Yo voy a denunciar cualquier injusticia que vea", ha afirmado.

El ministro ha defendido también, apelando a los criterios de la Comisión Europea y del CGPJ, que en un Estado democrático "cualquier decisión judicial puede ser objeto de crítica, una crítica razonada y en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión".

"Por tanto, criticar una resolución judicial con argumentos jurídicos no afecta a la independencia judicial. Recurrir resolución injusta para que se corrija no afecta a la independencia judicial. Presentar una denuncia ante el Consejo General de Poder Judicial denunciando irregularidades de un juez no afecta a la independencia judicial", ha argumentado.

En cambio, Bolaños ha asegurado que sí afecta a la independencia judicial "destruir pruebas y hacer una trama criminal organizada para tapar las pruebas de la corrupción de un gobierno del PP", así como "jactarse ante sus compañeros de controlar la Sala Segunda (del Tribunal Supremo) por la puerta de atrás" y "retirar a la jueza de la dana los funcionarios que dependen del gobierno de la Generalitat Valenciana".

"ÚNICO MINISTRO EUROPEO QUE ATACA AL MÁXIMO PODER JUDICIAL"

En su réplica, Muñoz ha insistido en que al ministro le ha tenido que "llamar la atención el Consejo General del Poder Judicial por sus ataques" y le ha afeado que sea "el único ministro de Justicia de la Unión Europea que ataca al máximo poder judicial de su país". "Usted se ha convertido en un ministro que hubiera podido ser perfectamente ministro del señor Orban. Usted se ha convertido en todo aquello que dicen ustedes atacar", ha afirmado.

La portavoz parlamentaria ha rematado su intervención acusando al Ejecutivo de ser "un Gobierno de corruptos, de incompetentes y de negligentes". "Y antes que después, los españoles les van a poner en su lugar", ha zanjado.

En su último turno, Bolaños ha rechazado la comparación con el primer ministro húngaro y ha respondido al PP que son ellos quienes negocian "con los amigos de Orban para los gobiernos autonómicos en España" en alusión a Vox. "No haga usted ridículo comparándonos con Orban. Son ustedes los que negocian con ellos", ha concluido.

"TIENE AL CONSTITUCIONAL PREPARADO PARA ANULAR SENTENCIA"

En la siguiente pregunta parlamentaria, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha reprochado al ministro que "difame a los jueces, les amenace con cartas y les diga que tienen al Constitucional preparado para anular las sentencias". "Eso no es libertad de expresión y aunque lo fuera, por encima está su obligación, la responsabilidad de su cargo", ha añadido,

Además, Millán ha señalado que comparar a Pedro Sánchez con el rey Fernando VII --como apuntó Peinado en su auto sobre el 'caso Begoña'-- "ha sido muy injusto para Fernando VII" y ha agregado que "ningún régimen absolutista hubiera soñado con tener el poder que ustedes tienen y que utilizan para ejercer el matonismo contra disidentes, ciudadanos anónimos y jueces".

Tras ello, Bolaños ha respondido que con sus palabras queda claro que la portavoz parlamentaria "preferiría vivir bajo el régimen de Fernando VII" y ha añadido que eso es lógico porque Vox es "así de anticuado y así de antidemocrático".