El Gobierno mantiene "absolutamente" su apoyo cerrado a Begoña Gómez, pese a su procesamiento

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha recalcado este miércoles que el Ejecutivo mantiene "absolutamente" su apoyo cerrado a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, tras ser procesada por el juez Juan Carlos Peinado por cuatro delitos y ha reivindicado el derecho a criticar las decisiones judiciales que no se comparten.

En declaraciones en los pasillos del Congreso, Saiz ha recalcado que es "importante manifestar el respeto y la confianza en la Justicia", pero puntualizando que eso "no es incompatible" con que se puedan cuestionar los procedimientos que "desprestigien" a la Justicia que, en todo caso, "son los menos".

"Dicho esto, insisto en el máximo respeto y que la Justicia haga su trabajo, que haga Justicia", ha concluido la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.