Bolaños respeta las concentraciones por Ceuta, pero acusa a PP y Vox de "partidismo" al impulsarlas

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, atiende a los medios de comunicación, en el Palacio de Parcent, a 2 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha expresado este miércoles su "máximo respeto" a las concentraciones a favor del pueblo ceutí convocadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), aunque ha acusado a PP y Vox de "instigar" la participación en estas movilizaciones desde el "partidismo" y "sin buscar soluciones" a la situación que atraviesa la ciudad autónoma.

En declaraciones a medios en el Ministerio, Bolaños ha mostrado su "máximo respeto" a quienes "de buena fe" acudan a mostrar su solidaridad con el pueblo ceutí porque "comprende el estado de ánimo" de su ciudadanía tras la entrada de forma irregular de miles de inmigrantes por la frontera a finales de julio.

No obstante, ha acusado a PP y Vox de querer que "la situación sea grave" y de "no facilitar nada". El ministro ha señalado que la situación puede abordarse desde la responsabilidad y la búsqueda de las soluciones o "desde el partidismo" y considera que muchos de quienes están convocando e "instigando" la presencia en las concentraciones de esta tarde están optando por esta segunda vía.

"Están encantados en que haya más días que se prolongue esta situación en Ceuta", les ha reprochado Bolaños, antes de recordar que algunas comunidades en las que gobierna PP y Vox votaron en contra de los 25 millones de euros aprobados por el Gobierno para atender a los menores no acompañados que se encuentran en la ciudad autónoma.

El titular de Justicia ha asegurado que el Ejecutivo está "absolutamente volcado en las soluciones" y continuará realizando inversiones, reforzando efectivos y medios y habilitando instalaciones para los inmigrantes con el objetivo de que "próximamente" pueda decirse que Ceuta ha recuperado la normalidad.